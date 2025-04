„(Podezřelý) se v neděli kolem 23:00 dostavil na policejní stanici v italské Pistoii. Vzhledem k účinnosti zavedených (pátracích) opatření neměl pachatel jinou možnost, než se vzdát. Bylo to to nejlepší, co mohl udělat,“ řekl francouzský prokurátor Abdelkrim Grini.

Zadržený Olivier H., který se narodil v roce 2004 v Lyonu, nemá podle agentury AP záznam v trestním rejstříku. Zločin spáchal v pátek ráno v mešitě hornického města La Grande-Combe, které se nachází asi 70 kilometrů severně od Montpellier.

Když se útočník s 24letým Malijcem nacházel v modlitebně, zasadil mu asi 40 ran nožem do trupu a břicha. Olivier H. si na telefon natočil, jak oběť umírá, a pronesl slova „tvůj zatracený Alláh“ a že to chce „udělat znovu“.

„Pracujeme s motivem protimuslimského činu, nemusí být ale jediný,“ uvedl Grini. Útočník také zveřejňoval islamofobní výroky a chtěl zabít více lidí, aby mohl být považován za sériového vraha. Je zde proto fascinace násilím, dodal francouzský ministr vnitra Bruno Retailleau.

„Rasismus a nenávist na základě náboženství nebudou mít ve Francii nikdy místo. Náboženská svoboda je nedotknutelná,“ citovala AP francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Útok odsoudila nejstarší francouzská Velká mešita se sídlem v Paříži. V La Grande-Combe se v neděli konal pochod na podporu zavražděného a v Paříži se večer uskutečnilo shromáždění proti islamofobii, dodal deník Le Figaro.

Francie má největší muslimskou populaci v Evropě. Z 68 milionů obyvatel země islám vyznává šest milionů, tedy 8,8 procent.