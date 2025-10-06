„Zavládla panika. Všechno se odehrálo strašně rychle, že jsem ani nepochopil, co se děje,“ řekl Joe Azar, který pracuje blízko místa střelby.
|
Šedesátiletý muž střílel podle policie náhodně ze svého bytu, který se nachází nad obchodem, kde byl zadržen téměř dvě hodiny po prvních hlášeních. Střelec podle policie vystřílel téměř 100 nábojů.
Podobné incidenty se v Austrálii stávají zřídka, dodala AFP. Australské úřady také přísně kontrolují nošení zbraní.
