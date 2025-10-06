V Sydney střílel muž z okna na rušné nákupní ulici, zranil 16 lidí

Autor: ,
  7:22
Nejméně 16 lidí zranil muž v australském Sydney, když v neděli večer začal střílet na rušné nákupní ulici. Na místě střelby vypukla panika, informovala v pondělí policie, která muže následně zadržela. Motivy 60letého střelce zůstávají neznámé. Bezpečnostní složky ale vyloučily, že by šlo o akt terorismu nebo organizovaného zločinu.

„Zavládla panika. Všechno se odehrálo strašně rychle, že jsem ani nepochopil, co se děje,“ řekl Joe Azar, který pracuje blízko místa střelby.

Policie uzavřela čekárnu v místě střelby, kde bylo v neděli zraněno několik lidí v Croydon Parku v australském Sydney (6. října 2025).
Policista pracuje na místě střelby, při které bylo v neděli zraněno několik lidí v Croydon Parku v australském Sydney (6. října 2025).
Označené místo střelby v Croydon Parku v australském Sydney, kde bylo v neděli zraněno několik lidí (6. října 2025).
3 fotografie

Trump hovořil s Hamásem o ukončení války v Gaze. Jednání označil za pozitivní

Šedesátiletý muž střílel podle policie náhodně ze svého bytu, který se nachází nad obchodem, kde byl zadržen téměř dvě hodiny po prvních hlášeních. Střelec podle policie vystřílel téměř 100 nábojů.

Podobné incidenty se v Austrálii stávají zřídka, dodala AFP. Australské úřady také přísně kontrolují nošení zbraní.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

V Sydney střílel muž z okna na rušné nákupní ulici, zranil 16 lidí

Nejméně 16 lidí zranil muž v australském Sydney, když v neděli večer začal střílet na rušné nákupní ulici. Na místě střelby vypukla panika, informovala v pondělí policie, která muže následně...

6. října 2025  7:22

Babí léto se konat nebude, Česko čeká zpočátku týdne deštivější počasí

Podle meteorologů z ČHMÚ se babí léto ani v tomto týdnu konat nebude a Česko čeká zpočátku deštivější počasí s teplotami mezi 10 až 15 °C. Závěr týdne bude teplotně podprůměrný, ale s menším objemem...

6. října 2025  7:01

Trump hovořil s Hamásem o ukončení války v Gaze. Jednání označil za pozitivní

Americký prezident Donald Trump o víkendu jednal s palestinským hnutím Hamás o ukončení izraelské války v Gaze a o propuštění rukojmích. Šéf Bílého domu dodal, že jednání rychle pokročila. V Egyptě...

6. října 2025  6:27

Pavel přijme lídry stran. I Okamuru a Macinku, s nimiž Babiš jedná o vládě

Prezident Petr Pavel dokončí úvodní kolečko jednání s předsedy stran, které budou zastoupeny ve Sněmovně po volbách. U Pavla se vystřídají postupně předseda Pirátů Zdeněk Hřib, šéf hnutí SPD Tomio...

6. října 2025  6:05

Všichni to házíme Babišovi, on zamete. V ghettech se těší na „zlatého Andrejka“

Premium

Mostecké sídliště Chanov, čtvrť Předlice v Ústí nad Labem a obec Bečov nedaleko Mostu. Mají hodně společného. Jsou to sociálně vyloučené lokality, kde letos dorazilo ke sněmovním volbám o dost víc...

6. října 2025

ANALÝZA: Babišův triumf. Varianty, jak bude složená vláda

Premium

ANO je v euforii, dostalo 34,5 procenta hlasů a je na něm, aby sestavilo vládu. V koalici SPOLU je velké rozčarování. A hnutí Stačilo! ve Sněmovně není vůbec.

6. října 2025

Nečekaná sněhová bouře uvěznila v táborech Mount Everestu tisíc horolezců

Na tibetských svazích Mount Everestu jsou v plném proudu záchranné práce, sněhová bouře tam v horolezeckých táborech na východní straně hory uvěznila asi 1 000 lidí. S odvoláním na čínská média o tom...

5. října 2025  22:56

Soudruhu Zaorálku. Spisovatelka se ostře opřela do politika kvůli šikmému kostelu

Spisovatelka Karin Lednická se ohradila proti předvolebnímu videu Lubomíra Zaorálka. Bývalý ministr kultury a nynější místopředseda SOCDEM se totiž natočil u známého šikmého kostela v Karviné a...

5. října 2025  21:59

Lidovci míří do opozice, řekl Výborný. Projekt SPOLU má podle něj dál smysl

V neděli odpoledne se sešlo předsednictvo KDU-ČSL. Jeho členové řešili, co dál po volbách, které pro koalici SPOLU celkově znamenaly neúspěch. Lidovci ale získali 16 poslanců, jejich kandidáti v...

5. října 2025  16:22,  aktualizováno  21:36

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

5. října 2025  21:29

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

RECENZE: Naučné Ratolesti s Geislerovou si bohužel všímají více dospělých než dětí

50 % Premium

Deset dílů v duchu aktuálních společenských jevů slibuje premiérový seriál ČT Ratolesti. Tematicky i osvětově navazuje na Ochránce, jednotlivé příběhy z maloměsta propojují tři postavy: adiktoložka...

5. října 2025  21:20

Sedí Zrádci v křeslech z Křivoklátu? Natáčení reality show odhalilo nový rozměr hradu

Druhá série reality show Zrádci se opět těší velké sledovanosti, a to i díky krásným kulisám. Proč byl vybrán právě Křivoklát a jak náročné je natáčení na středověkém hradě?

5. října 2025  21:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.