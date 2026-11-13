Muž spolkl výbušnou pastilku na hubení divočáků, po explozi zemřel

Pětatřicetiletý Rádžendra Barautíja pocházel z kmene ve středoindickém státě Madhjapradéš. „Bomba“, kterou někteří v této oblasti používají k zabíjení divočáků, mu byla nabídnuta v úterý a explodovala poté, co ji spolkl. Barautíja utrpěl těžká zranění a zemřel v nemocnici, kam byl urychleně převezen.
Oba podezřelí, včetně toho, který oběti nabídl domnělou sladkost, byli obviněni z úmyslného zabití. Nyní jsou ve vazbě. Policii se zatím nepodařilo zjistit jejich motiv, ani to, jestli šlo o omyl nebo o žert.
Zmiňovaný typ výbušniny se vyrábí ručně tak, že se do kuličky z těsta vloží výbušný prach z petard nebo ohňostrojů. V Indii se dá přirovnat ke známé pochoutce rasgulla, což je cukroví polité sirupem, které lze sníst jako jednohubku.