Podle právního zástupce podezřelého jde o bývalého zaměstnance německé firmy.
Rakouská policie v sobotu oznámila, že zadržela 39letého muže, kterého považuje za vyděrače, jenž otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Podezřelý se podle vyšetřovacích orgánů pokusil o vydírání německého výrobce dětské výživy.
Jeho právník Manfred Arbacher-Stöger v pondělí ale agentuře APA řekl: „Nemá s tím nic společného.“ Obvinění jsou podle něj zcela neopodstatněná. Arbacher-Stöger rovněž vyjádřil skepsi ohledně schválení vazby, o kterou požádalo státní zastupitelství v Eisenstadtu na východě Rakouska.
Arbacher-Stöger potvrdil, že muž je bývalým zaměstnancem společnosti HiPP, kterou podle něj opustil „po vzájemné dohodě“.
Potravinářská společnost HiPP, která sídlí v Německu, dostala koncem března e-mail, ve které vyděrač podle listu Die Presse požadoval dva miliony eur (49 milionů korun), v opačném případě hrozil otravou dětské výživy. Zprávy si ale firma všimla až 16. dubna, kdy informovala policii.
Předpokládá se, že vyděrač otrávil šest skleniček s výživou, konkrétně 190gramových balení s označením „Zeleninová sklenice s mrkví a bramborami“, které byly preventivně staženy z prodeje. Policie jich dosud zajistila pět a ve všech byl jed na krysy. Dvě balení úřady zajistily v České republice, dvě na Slovensku a jedno v Rakousku. Tam se dále pátrá po jednom dalším kontaminovaném balení. Mohlo být prodané ve městě Eisenstadt, které se nachází nedaleko hranic s Maďarskem a které je metropolí Burgenlandu.
Podle APA stále nejsou k dispozici výsledky znaleckého posudku o toxicitě množství jedu nalezeného v zajištěné sklenici. Rakouské úřady dříve informovaly, že obsahovala 15 mikrogramů jedu. Právě na výsledku expertizy závisí i povaha obvinění podezřelého, který byl dosud vyšetřován pro úmyslné ohrožení veřejnosti a pokus o úmyslné těžké ublížení na zdraví.
Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) po zajištění první skleničky v zemi upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici.