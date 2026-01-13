Influencer se natáčel, jak skočí do díry v ledu a vyplave z jiné. Už se nevynořil

Neštěstí se stalo v pondělí na zamrzlém rybníku v obci Wismar-Wendorf (Meklenbursko-Přední Pomořansko), informují německá regionální média.
Čtyřicetiletý muž vyřezal v ledu silném asi sedm centimetrů místního rybníku dvě díry. Jeho plán byl skočit do jedné, podplavat pod hladinou a vynořit se z druhé. To vše před zapnutou kamerou.
Muž, kterého záchranáři identifikovali jako influencera, se však už zpět na hladině neobjevil.
Svědek jeho pokusu zavolal záchranáře. Ti pomocí motorových pil vyřezali v ledu další otvory a rybník hluboký něco přes metr a půl systematicky prohledávali.
Až po několika hodinách záchranáři z vody vytáhli bezvládné tělo, lékař už mohl konstatovat pouze smrt. Policie kameru a záznam zajistila.
