Autor: iDNES.cz , ČTK

7:01

Muž neprávem deportovaný z amerického státu Maryland do salvadorského vězení je „naživu a v bezpečí“. Americkému soudu to podle zpravodajského serveru BBC řekl zástupce ministerstva zahraničí Michael Kozak. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že další osud lidí deportovaných z USA do salvadorské věznice je v rukou Salvadoru a jeho prezidenta.