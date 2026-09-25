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Pobodání dvou Židů v Londýně: Není dost důkazů pro terorismus, říká prokuratura

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  19:28
Britská policie zadržela muže, který před synagogou ve čtvrti Golders Green na...

Britská policie zadržela muže, který před synagogou ve čtvrti Golders Green na severozápadě Londýna pobodal dva lidi. (29. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Britská policie zadržela muže, který před synagogou ve čtvrti Golders Green na...
Britská policie zadržela muže, který před synagogou ve čtvrti Golders Green na...
Britská policie zadržela muže, který před synagogou ve čtvrti Golders Green na...
Britská policie zadržela muže, který před synagogou ve čtvrti Golders Green na...
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Muž obžalovaný z dubnového pokusu o vraždu dvou Židů v Londýně v pátek u soudu vinu popřel. Prokurátorka uvedla, že není dostatek důkazů pro označení činu za teroristický.

Pětačtyřicetiletý Essa Suleiman podle obžaloby 29. dubna nožem pobodal dva Židy v blízkosti synagogy ve čtvrti Golders Green na severozápadě metropole. Britský občan narozený v Somálsku v pátek stanul před londýnským soudem a odmítl vinu ve dvou bodech obžaloby z pokusu o vraždu i ve třetím bodě týkajícím se nesouvisejícího incidentu z téhož dne.

Dva pobodaní před synagogou. Vlna násilí proti Židům v Londýně neustává

V Golders Green, kde žije početná židovská komunita, se letos odehrálo několik útoků na Židy nebo židovské objekty. Vlna útoků na synagogy a další židovské objekty v Británii i dalších západních zemích začala po zahájení americko-izraelské války s Íránem na konci února.

Policie případ původně vyšetřovala pro podezření z terorismu. Prokurátorka Deanna Heerová však v pátek podle Reuters uvedla, že vyšetřovatelé dospěli k závěru, že neexistují dostatečné důkazy pro to, aby mohly být útoky pokládány za činy související s terorismem.

30. dubna 2026
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Pobodání dvou Židů v Londýně: Není dost důkazů pro terorismus, říká prokuratura

Britská policie zadržela muže, který před synagogou ve čtvrti Golders Green na...

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