Pobodání dvou Židů v Londýně: Není dost důkazů pro terorismus, říká prokuratura

Pětačtyřicetiletý Essa Suleiman podle obžaloby 29. dubna nožem pobodal dva Židy v blízkosti synagogy ve čtvrti Golders Green na severozápadě metropole. Britský občan narozený v Somálsku v pátek stanul před londýnským soudem a odmítl vinu ve dvou bodech obžaloby z pokusu o vraždu i ve třetím bodě týkajícím se nesouvisejícího incidentu z téhož dne.
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Dva pobodaní před synagogou. Vlna násilí proti Židům v Londýně neustává
V Golders Green, kde žije početná židovská komunita, se letos odehrálo několik útoků na Židy nebo židovské objekty. Vlna útoků na synagogy a další židovské objekty v Británii i dalších západních zemích začala po zahájení americko-izraelské války s Íránem na konci února.
Policie případ původně vyšetřovala pro podezření z terorismu. Prokurátorka Deanna Heerová však v pátek podle Reuters uvedla, že vyšetřovatelé dospěli k závěru, že neexistují dostatečné důkazy pro to, aby mohly být útoky pokládány za činy související s terorismem.
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30. dubna 2026