Muž na nádraží ve švýcarském Winterthuru pobodal tři lidi. Policie ho zadržela
Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková
Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...
Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo
Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...
Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?
Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...
Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se
Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...
Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo
Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...
Útočník ve čtvrtek na vlakovém nádraží ve švýcarském Winterthuru pobodal tři lidi, stav některých zraněných je vážný. Policie uvedla, že útočníka zadržela, jde o 31letého Švýcara. Motiv činu není...
Stopka dotací kvůli Babišově střetu zájmů se týká i zemědělství, tvrdí EU
Dopis, který Evropská komise zaslala českým úřadům 20. května a který hovoří o pozastavení proplácení dotací kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše, se týká i zemědělských fondů....
On má snad mrtvici! Bidenová promluvila o neslavné debatě Bidena s Trumpem
Tu debatu si pamatují všichni, kteří před dvěma lety sledovali americké prezidentské volby. V červnu 2024 se v ní utkali tehdejší šéf Bílého domu Joe Biden a jeho oponent Donald Trump. Ten měl ve...
Rakušan vyzval k zastavení proplácení dotací do vyjasnění Babišova střetu zájmů
Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan vyzval k zastavení proplácení dotací firmám z holdingu Agrofert, který převedl premiér a předseda ANO Andrej Babiš do svěřenského fondu RSVP Trust. „Hrozí,...
Zemřel Jan Hraběta, dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana
Zemřel Jan Hraběta, dlouholetému herci Divadla Járy Cimrmana bylo 86 let. V souboru působil od roku 1979, měl blízko i k disentu okolo Václava Havla. Zprávu přinesl server iRozhlas.cz, pro iDNES.cz...
V USA vyšetřují novinářku, kterou Trump podle poroty sexuálně napadl
Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování novinářky Elizabeth Jean Carrollové, která uspěla v soudních procesech, v nichž žalovala prezidenta Donalda Trumpa za sexuální napadení a...
Poslanci mají jednat o recyklaci baterií, čekají je i pravidelné interpelace
Poslanci by se měli zabývat novelou o výrobcích s ukončenou životností, která má podle vlády zajistit efektivnější recyklaci baterií a jejich opětovné využití. Norma se vztahuje na všechny druhy...
NATO se chystá na válku, EU se mění v alianci proti nám, míní šéf ruské rozvědky
Severoatlantická aliance podniká praktické přípravy na rozsáhlý konflikt na východě a Evropská unie se rychle mění na vojenskou alianci namířenou proti Rusku, řekl šéf ruské civilní rozvědky (SVR)...
Rusko udeřilo na dětské hřiště. Otec je mrtvý, matka a dcery zraněné
Ruské rakety při středečním útoku na ukrajinský Cherson zasáhly rodinu, která se pohybovala na dětském hřišti. Otec nepřežil, matka a dvě dcery utrpěly zranění. Mrtvé a zraněné přinesly i další údery.
Senior zdolal Lysou horu na kole a zkolaboval, pomoc mu zavolali mladí výletníci
Školní výlet studentů na Lysou horu v Beskydech prověřil duchapřítomnost mladých. Když totiž před jejich zraky v tamní restauraci zkolaboval cyklista, neváhali a okamžitě přivolali pomoc.
Eliška už není první, Jakub obhájil jen těsně. Loni se narodila i Maddie či Lionel
Nejpopulárnějším dívčím jménem byla loni Viktorie, která po třinácti letech sesadila Elišku. Mezi chlapci opět vedl Jakub, těsně za ním skončil Matyáš. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu...
Turistovi na hotelu zmizelo osm tisíc eur. Pátrání přineslo překvapivé objasnění
Ke zmizení více než osmi tisíc eur vyjížděli policisté do jednoho z českokrumlovských hotelů. Po vyhodnocení kamerových záběrů se ukázalo, že peníze v příruční taštičce mohl omylem sbalit personál...