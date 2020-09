Těhotná žena skočila do moře a zachránila svého manžela před žralokem

Těhotná turistka zachránila svého manžela před útočícím žralokem v moři u amerického souostroví Florida Keys. Žena bez zaváhání skočila do vody a krvácejícího muže dostala do bezpečí, záchranáři zraněného muže převezli v kritickém stavu do nemocnice v Miami. Útočící žralok měl podle svědků až tři metry.