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Muž v Dortmundu postřelil policistu, následně se zabarikádoval s dětmi v bytě

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  8:00
Muž v západoněmeckém Dortmundu v úterý večer postřelil policistu a poté se zabarikádoval se svými dětmi v bytě. Ve středu nad ránem se vzdal. Okolnosti incidentu zůstávají nejasné. Zranění policisty je lehké, před vážnějšími zraněními ho uchránila neprůstřelná vesta.
Muž v západoněmeckém Dortmundu postřelil policistu a poté se zabarikádoval se...

Muž v západoněmeckém Dortmundu postřelil policistu a poté se zabarikádoval se svými dětmi v bytě. (2. června 2026) | foto: ČTK

Muž v západoněmeckém Dortmundu postřelil policistu a poté se zabarikádoval se...
Muž v západoněmeckém Dortmundu postřelil policistu a poté se zabarikádoval se...
Muž v západoněmeckém Dortmundu postřelil policistu a poté se zabarikádoval se...
Muž v západoněmeckém Dortmundu postřelil policistu a poté se zabarikádoval se...
5 fotografií

Kvůli napjaté situaci byli na místě vyjednávači i příslušníci speciálních jednotek. Těm se nakonec podařilo s 51letým mužem navázat kontakt, následně se vzdal. Jeho tři děti, které média označovala jako možné rukojmí, jsou v pořádku.

Podle zahraničních médií celý incident začal v úterý večer, kdy se manželka pachatele obrátila na policii se žádostí o pomoc. Když bezpečnostní složky dorazily na místo, muž vystřelil z pistole na policistu. Následně se zabarikádoval v bytě, kde byly i jeho tři děti.

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Policejní mluvčí ráno uvedl, že není jasné, zda měl pachatel celou dobu u sebe i zbraň. Zatím není zřejmé ani to, zda se v bytě nacházela i matka dětí. Policie tvrdí, že veřejnosti nehrozilo žádné nebezpečí.

Německý deník Bild uvedl, že muž měl nejprve řádit v jedné z restaurací, vyhrožovat hostům a použít slzný sprej. Následně měl ujet autem. Když ho policie chtěla zastavit, údajně vystřelil přes okno a muže zákona zasáhl. Policie tyto informace zatím nepotvrdila. Server také tvrdí, že pachatelem je 51letý Srb, který si jako rukojmí vzal své tři dcery ve věku 7, 10 a 12 let.

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Témata: Dortmund, policie, Bild

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