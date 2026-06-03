Kvůli napjaté situaci byli na místě vyjednávači i příslušníci speciálních jednotek. Těm se nakonec podařilo s 51letým mužem navázat kontakt, následně se vzdal. Jeho tři děti, které média označovala jako možné rukojmí, jsou v pořádku.
Podle zahraničních médií celý incident začal v úterý večer, kdy se manželka pachatele obrátila na policii se žádostí o pomoc. Když bezpečnostní složky dorazily na místo, muž vystřelil z pistole na policistu. Následně se zabarikádoval v bytě, kde byly i jeho tři děti.
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Policejní mluvčí ráno uvedl, že není jasné, zda měl pachatel celou dobu u sebe i zbraň. Zatím není zřejmé ani to, zda se v bytě nacházela i matka dětí. Policie tvrdí, že veřejnosti nehrozilo žádné nebezpečí.
Německý deník Bild uvedl, že muž měl nejprve řádit v jedné z restaurací, vyhrožovat hostům a použít slzný sprej. Následně měl ujet autem. Když ho policie chtěla zastavit, údajně vystřelil přes okno a muže zákona zasáhl. Policie tyto informace zatím nepotvrdila. Server také tvrdí, že pachatelem je 51letý Srb, který si jako rukojmí vzal své tři dcery ve věku 7, 10 a 12 let.