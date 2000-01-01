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Superhrdiny včetně legendárního Spider-Mana si lidé spojují s udatnými činy a dechberoucími triky, kterými pomáhají běžným smrtelníkům. I to lze svým způsobem říci o specialistovi na výškové práce Mitchellu Payneovi, jenž v převlečení překvapil kolemjdoucí v jenom z obchodních center v britském městě Leeds, kde z tamní skleněné střechy obratně odstranil veškeré nánosy prachu.
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Dějištěm scén připomínajících hollywoodský film se stalo nákupní centrum Trinity Leeds. Mnozí návštěvníci nad přítomností Spider-Mana desítky metrů nad svými hlavami nevěřícně žasli.
Autor: Profimedia.cz
Po kupoli se Payne pohyboval zavěšený na lanech. Práce to však není pro každého, kvůli složitému pohybu na zaoblené střeše k podobným čistícím pracím musejí vyjíždět speciálně vyškolení zaměstnanci.
Autor: Profimedia.cz
Udržet se na skleněné střeše totiž vyžaduje znalost horolezecké techniky. Payne tak od filmového superhrdiny nemá daleko.
Autor: Profimedia.cz
Celá střecha má rozlohu čtyřicet tisíc čtverečných stop, což odpovídá velikosti přibližně deseti tenisových kurtů.
Autor: Profimedia.cz
„Naše skleněná kupole patří mezi nejikoničtější dominanty města, takže když se na ní objevil Spider-Man, lidé se opravdu zastavovali a nevěřícně koukali,“ uvedl ředitel Trinity Leeds Steven Foster.
Autor: Profimedia.cz
Mnozí lidé by také jistě souhlasili, že taková práce vyžaduje odvahu hodnou správného filmového hrdiny.
Autor: Profimedia.cz
Pro tamní obchodí dům se navíc nejedná o první návštěvu filmové postavy. Před devíti lety střechu vyčistily postavy známé z kultovní série Star Wars, včetně legendárního Darth Vadera.
Autor: Profimedia.cz
Nápad tentokrát vzešel v souvislosti s letošní premiérou filmu Spider-Man: Zbrusu nový den, který mohou diváci i v českých kinech shlédnout od 29. července.
Autor: Profimedia.cz
Spider-Man se poprvé objevil jako komiksová postava v roce 1962 a od té doby neztrácí na popularitě, což dokazuje i nesčetné množství filmových, seriálových i literárních adaptací.
Autor: Profimedia.cz
V posledních letech ho v oblíbených snímcích filmového studia Marvel ztvárňuje britský herec Tom Holland.
Autor: Profimedia.cz
Kulisa připomíná tu filmovou s Tomem Hollandem, když natáčel další díl Spider-Mana v Česku.
Autor: Columbia Pictures