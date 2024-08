Muž a dítě zahynuli při ruském útoku na Kyjev, další dítě je mezi zraněnými

Nejméně 13 lidí zranily v ruském městě Kursk trosky zničené rakety odpálené Ukrajinou. Zranění dvou lidí jsou vážná. Uvedl to v neděli na telegramu úřadující gubernátor ruské Kurské oblasti Alexej...

Poslední fotka před smrtí. Políbil milenku, vzápětí se zabil ve ferrari

Mohlo by se zdát, že měl všechno: inteligenci, krásu, bohatství a nadání ke všemu, co si umanul. Řeč je o šlechtici Alfonsu de Portagovi, kterému se stala osudnou láska k rychlosti. Je to závislost,...