„Jsme symbol ohrožení.“ Muslimové ve Francii se bojí vítězství krajní pravice

Pro třiadvacetiletou Sarah, členku muslimského ženského kolektivu, existuje „reálné riziko“, že v parlamentních volbách zvítězí Národní sdružení (RN), jehož „islamofobní zákony se snaží omezit naše osobní svobody“, uvedla a jako příklad zmínila náboženství nebo oblékání.

RN se v minulosti netajilo svým odporem k rituálním porážkám, jejichž omezení by fakticky vedlo k zákazu halal a košer masa. V roce 2021 jeden z navrhovaných zákonů strany zakazoval „islamistické ideologie“ a zahalování hlavy šátkem ve všech veřejných prostranstvích.

Na francouzských školách platí zákaz nošení náboženských symbolů od roku 2004, vztahuje se ale na všechna náboženství, takže ve třídách nelze nosit hidžáby, ale ani jarmulky nebo velké kříže. Francie také jako první v Evropě v roce 2010 přijala zákon zakazující nosit na veřejnosti závoje a šátky zahalující obličej.

Sarah, která si stejně jako většina dotázaných nepřála uvést své jméno, se také obává, že nepřátelství vůči muslimům bude „legitimizováno“, pokud s „otevřeně rasistickou stranou v čele státu narostou projevy islamofobie“.

V sobotu večer se v Lyonu na jihovýchodě Francie podle videí zveřejněných na sociálních sítích procházelo ulicemi asi 40 příznivců krajní pravice, kteří křičeli „jsme zasraní náckové“ a „islám pryč z Evropy“. Představený Velké mešity v Paříži Chems-eddine Hafiz vyzval veřejné orgány, aby „okamžitě jednaly“ tváří v tvář „uvolnění extremistických projevů“.

Již dříve Hafiz odsoudil „znepokojivý vzestup krajní pravice“. Vyjádřil také obavy, že lidé ze severozápadní Afriky a muslimové se „stali obětními beránky, symboly všeho, co je vnímáno jako ohrožující, cizí, neslučitelné s údajně homogenní národní identitou“.

Od roku 2015, kdy Francii zasáhla vlna násilných útoků spáchaných ve jménu radikálního islámu, mnozí muslimové odsuzují mediální zacházení, kterého se jim dostává. „Jakmile zapnu televizi, je to dramatické, je to islám, islám, islám, pletou si to s islamismem, házejí všechny do jednoho pytle,“ řekla AFP před Velkou mešitou šestačtyřicetiletá Maryam, která se domnívá, že „dnes je to těžší než před 15 lety“.

Znepokojení kvůli parlamentním volbám, které se konají 30. června a 7. července, však vyjadřují i starší lidé. „Samozřejmě se bojíme, ani ne tak o náboženství, ale o náš každodenní život,“ uvedla 70letá Fatima.

Dvaatřicetiletý Karim Tricoteaux, Francouz původem z Alžírska, nicméně vidí naději v pocitu, že „levicové strany se spojují a jsou silnější“. Náboženští představitelé proto vyzývají, aby lidé šli volit a nevěřili videím na sociálních sítích, která tvrdí, že muslimské náboženství obhajuje odmítání účasti na demokratickém životě.