V noci na středu zažili ukrajinští operátoři bezpilotních letounů pěkně studenou sprchu. Společnost SpaceX bez varování zavedla rychlostní limit pro vojenskou verzi satelitního internetu Starshield. Jakmile dron v pohybu překročí rychlost 160 kilometrů v hodině, spojení vypadne. Pro vysokorychlostní drony typu Middle Strike, které ukrajinská armáda používá k úderům a lovu proudových šáhidů, to znamenalo faktickou sabotáž rozjetých misí.
Kdy nastane bod zlomu? Ukrajina má v rukou zbraň, kterou jí nikdo nemůže na dálku vypnout, ale její plné nasazení se dá očekávat nejdříve počátkem příštího roku.