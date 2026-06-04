Musk vyčítá Británii smrt spoutaného mladíka. Zasévá rozkol, řekl Starmer

Musk zveřejnil na sociální síti X, jejímž je majitelem, řadu příspěvků týkajících se vraždy Henryho Nowaka v Southamptonu na jihu Anglie. Miliardář uvedl, že je připraven financovat soudní řízení proti britské policii.
Podle Starmera se Musk „v posledních dnech opět vměšoval do britského politického života a snažil se vyvolat rozkol“. „V Británii jsme rozumní a tolerantní lidé,“ doplnil premiér před novináři. „Když čelíme tak strašné události, jako je případ Henryho Nowaka, reagujeme klidně, stejně jako jeho rodina,“ uvedl.
Otec studenta požádal, aby tento případ nebyl využíván k vyvolávání dalších rozporů, nenávisti nebo napětí.
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Nemůžu dýchat, říkal umírající. Policie ho spoutala, útočníkovi věřila řeči o rasismu
Nowak zemřel poté, co byl několikrát bodnut nožem při cestě domů z večírku. Třiadvacetiletý Vickrum Digwa byl za jeho vraždu v pondělí odsouzen k doživotnímu vězení s možností podmínečného propuštění nejdříve po 21 letech. Digwa po příjezdu policie lhal a řekl, že se stal obětí rasistického útoku, a za útočníka označil Nowaka.
Ten byl v tu chvíli na zemi a policistům opakovaně říkal, že krvácí a nemůže dýchat. Policisté jej velmi zběžně prohlédli, nezjistili zranění a spoutali ho. Teprve po několika minutách zavolali sanitku, to však již bylo na záchranu pobodaného umírajícího Nowaka pozdě.
Tragédie vyvolala v zemi silné emoce a vedla ke kritice ze strany krajní pravice, která policii obvinila z předpojatosti vůči bělochům. Po úterním násilném protestu v Southamptonu zatkla policie dva lidi. Ministryně vnitra Shabana Mahmoodová odsoudila násilí proti policistům, na něž podle médií zaútočila i skupina pravicových radikálů.
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„Věděli jste, že oficiální politika policie je nutí k rasistickému přístupu k bělochům? To je naprosto nepřijatelné a musí se to okamžitě změnit,“ uvedl v jednom z příspěvků Musk. AFP připomíná, že Musk pravidelně projevuje podporu krajně pravicovým stranám a osobnostem v Evropě.
Vedení britské policie v reakci na případ uvedlo, že přezkoumá využívání instrukcí, jimiž se mají policisté řídit při přístupu k různým etnikům s cílem předcházet diskriminaci menšinových skupin. Některé zdroje britských médií uvádějí, že jsou instrukce nevhodně formulovány.