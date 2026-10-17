The Telegraph s odvoláním na čtyři své zdroje uvádí, že Musk navštívil Trumpa a navrhl mu omezit rychlost datového přenosu Starlinku používaného ukrajinskými vojáky. Prezident „souhlasil“. Pentagon pak následně zpomalil vojenskou verzi Starlinku známou jako Starshield.
Poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Serhij Beskrestnov ve středu uvedl, že ukrajinští vojáci začali pociťovat omezení rychlosti pro bezpilotní letouny na 161 kilometrů za hodinu. Ukrajinci přitom potřebují větší rychlost, aby mohli stíhat ruské drony s proudovým pohonem.
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Musk veřejně naznačil, že za rozhodnutím stál Bílý dům. „Systémy Starshield jsou v držení a pod kontrolou vlády USA. Jakákoli omezení rychlosti nebo využití určuje armáda USA a v konečném důsledku prezident Spojených států,“ uvedl.
Obava z evropské negativní reakce
Podle Telegraphu se nejbohatší muž světa zalekl možnosti negativní reakce evropských zákazníků. „Na X napsal, že je v tom nevinně a že za to může americká administrativa. Skutečnost je však taková, že v tom jeli oba,“ uvedl vysoce postavený zdroj s odkazem na Muska a Trumpa.
Omezení Starlinku zkritizovalo Polsko i Německo s tím, že jsou jeho plátci. Možnost, že by Muskova společnost mohla omezit služby ukrajinské armádě, vyvolala ostrou reakci z Polska, které za služby Starlinku poskytované Ukrajině platí, napsala agentura Reuters. „Jako vaši evropští zákazníci vás sledujeme,“ uvedl polský ministr zahraničí Radosław Sikorski ve vzkazu adresovaném Muskovi.
„Samozřejmě trváme na tom, aby to fungovalo, když za to platíme,“ prohlásil německý šéf diplomacie Johann Wadephul s tím, že část technologie Starlink na Ukrajině je financována Německem.
Sám Trump prohlásil, že on ani Musk nemohou za výpadek služby satelitní sítě Starshield na ukrajinské straně. Vyjádřil pochybnosti, zda k výpadku vůbec došlo. Agentura Reuters nicméně s odvoláním na své zdroje napsala, že přímý pokyn ke zpomalení Starshieldu vydal Bílý dům.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek uvedl, že fungování satelitní komunikace od společnosti SpaceX na Ukrajině se sice zlepšilo, ale zatím nebylo plně obnoveno.
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Čachry se Starlinkem Rusy nadchly. Velebí Trumpa s Muskem, větří světlé zítřky
K omezení satelitního systému klíčového pro ukrajinskou armádu došlo v době, kdy se Trump a Zelenskyj dostali do sporu kvůli dohodě Washingtonu s Moskvou o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Šéf Bílého domu vyčítá Zelenskému útoky na ruské rafinerie, které podle něj vedou k růstu cen nafty. Na jeho stranu se přidal i Musk, společně s Trumpem vyzvali k nahrazení ukrajinského prezidenta.
Cena pohonných hmot začala výrazně růst kvůli Trumpově válce s Íránem. Dopadá to negativně na americké voliče, kteří vyjadřují velkou nespokojenost s vládou současné administrativy. Pro Trumpa je to velmi nepříjemná zpráva před nadcházejícími volbami do Kongresu, kde se očekává volební výprask pro jeho Republikánskou stranu.
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16. října 2026