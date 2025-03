Transgender myši? A kdo slyšel o Lesothu? Trump sepsul pomoc, republikáni se smáli

Trump v projevu připomněl, že pro boj s plýtváním peněz daňových poplatníků zřídil zcela nový úřad pro vládní efektivitu. „Možná jste o něm slyšeli,“ řekl publiku za hlasitého potlesku republikánů. Prohlásil, že DOGE vede Musk, jenž byl v Kongresu přítomný. Kamera zachytila podnikatelovo radostné, i když poněkud rozpačité pokyvování na bouřlivé ovace, kterých se jemu a DOGE dostalo od části zákonodárců. I prezident mu tleskal.

Trumpova slova o vedoucí roli Muska jsou v rozporu s předchozími veřejnými prohlášeními Bílého domu. Ten původně nechtěl uvést, jakou roli přesně Musk hraje. V soudních dokumentech uváděl, že je jen prezidentův poradce. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová minulý týden prozradila, že úřadující vedoucí DOGE je málo známá Amy Gleasonová. Neupřesnila, jakým způsobem se pozice Gleasonové liší od té zastávané Muskem.

„Děkuji, Elone. Pracuješ velmi tvrdě,“ pokračoval Trump. Podle něj Muskovo úsilí oceňuje „i tato strana“, přičemž ukázal na demokraty, z nichž mnozí sebou měli cedule s nápisy „Elon krade“. „Jen to nechtějí přiznat,“ dodal Trump.

Prezident následně jmenoval některé z údajných podvodů a plýtvání veřejnými penězi, které DOGE odkryl, jako jsou programy pro diverzitu a rovnost v Barmě, mužskou obřízku v Mosambiku či „levicovou propagační operaci“ v Moldavsku, každý údajně v řádu desítek milionů dolarů. „Osm milionů dolarů za to, aby se myši staly transgenderovými. Skutečně,“ zmínil Trump další příklad, zatímco jeho viceprezident J. D. Vance a lídr republikánské většiny v Sněmovně reprezentantů Mike Johnson za ním nevěřícně kroutili hlavami.

Jeho výčet často provázel smích. „40 milionů dolarů na zlepšení sociálního a ekonomického začlenění usedlých migrantů. Nikdo neví, co to je,“ řekl Trump a pobavil tak přítomné republikány. Rozesmál je znovu, když prohlásil, že osm milionů dolarů šlo na podporu LGBTQI+ v africkém Lesothu, „o kterém nikdo nikdy neslyšel“.

Lesotho je malý vnitrozemský stát v jižní Africe obklopený Jihoafrickou republikou. Potýká se s jedním z nejvyšších výskytů HIV/AIDS na světě, což se Spojené státy snaží řešit poskytováním léků a další sociální podpory, včetně zvyšování informovanosti sexuálních menšin, které čelí stigmatizaci, podotýká agentura AFP.

Šéf Bílého domu též zmínil, že úřady pro sociální zabezpečení evidují a posílají peníze milionům lidí starších sta let. „A více než 130 000 lidí je podle databází sociálního zabezpečení starších 160 let. Máme zdravější zemi, než jsem si myslel,“ dodal Trump a znovu vyvolal mezi přítomnými politiky vlnu pobavení. „Joe Biden,“ křikl jeden z nich, když Trump uváděl, že v databázích je vedený i muž ve věku 360 let, tedy o více jak sto let starší než samotné USA.

Kamery zaznamenaly, že bývalá demokratická předsedkyně Sněmovny Nancy Pelosiová označila Trumpova slova o starých lidech pobírajících dávky sociálního zabezpečení za nepravdu. Demokraté též reagovali smíchem, když Trump mluvil o konci vlády „nikým nevoleným byrokratů“. Ukazovali přitom na Muska, jenž neprošel senátním slyšením jako ministři a vedoucí úřadů.

Musk byl největším dárcem Trumpovy prezidentské kampaně a patří mezi jeho nejhlasitější zastánce. Přesto, že některé prezidentovy politické kroky se zdají být v rozporu s obchodními zájmy podnikatele jihoafrického původu. Šéf Bílého domu se chlubil, že ukončil „šílený mandát minulé administrativy (Joea Bidena) pro elektromobily, čímž jsme zachránili naše zaměstnance a automobilky před ekonomickou zkázou“. Musk je majitel největšího výrobce elektroaut na světě, společnosti Tesla.

Bidenova administrativa v rámci podpory čisté energie poskytovala na elektroauta daňové úlevy. Musk později začal volat po jejich zrušení. Podle kritiků tak učinil, protože si je vědom výsadního postavení Tesly na americkém trhu s elektronickými vozy a chce zkomplikovat situaci stále agresivnější konkurenci a využít svého výsadního postavení na americkém trhu. Musk tvrdí, že je odpůrcem všech daňových úlev.