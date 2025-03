„Dny páchání zločinů bez čelení následkům skončily,“ uvedla v oficiálním prohlášení Bondiová. „Ať je to varováním. Pokud se přidáte k této vlně domácího terorismu proti majetku Tesly, ministerstvo spravedlnosti vás pošle za mříže.“

Ministerstvo uvedlo, že člověk, který hodil osm Molotovových koktejlů na provozovnu Tesly v Salemu v Oregonu, měl též v držení samonabíjecí pušku AR-15. Policie již dříve uvedla, že dotyčný pachatel nejprve hodil zápalné lahve, aby se další den vrátil a střílel do oken prodejny.

Mezi obviněnými je transžena, která vrhla „molotovy“ na elektrická auta v Lovelandu v Coloradu. Na budovu prodejny napsala „nacistická auta“, s jasnou narážkou na údajné sympatie Muska k nacismu. Musk podezření odmítá.

Poslední obviněný nejprve napsal nadávky na adresu Trumpa kolem napájecích stanic Tesly v Charlestonu v Jižní Karolíně. Pak je zapálil. Vyšetřovatelé u něj našli dokumenty kritické vůči Trumpově administrativě a Muskem vedenému úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE). Každému obviněnému hrozí trest odnětí svobody v minimální výši pěti let, za mřížemi mohou pobýt až 20 let.

„Těším se, až uvidím, jak ti zvrhlí terorističtí zločinci dostanou dvacet let za to, co dělají Elonovi Muskovi a Tesle. Možná by si je mohli odpykat ve věznicích Salvadoru, které se nedávno proslavily svými příjemnými podmínkami,“ uvedl Trump.

Odpor se soustředí v levicových městech

Agentura AP uvádí, že násilné incidenty vůči Tesle jsou na vzestupu. Podotýká, že ty nejvýraznější útoky se odehrávají v levicově orientovaných městech, jako je Portland nebo Seattle, kde je výrazný odpor k Trumpovi i Muskovi. V Tigardu v Oregonu dvakrát zaútočili na jednu prodejnu.

Nenávist vůči automobilce se přenáší i do sousední Kanady, kde též došlo k několika incidentům. Z bezpečnostních důvodů automobilku vyřadili z mezinárodního autosalonu v kanadském Vancouveru.

Sám Musk sdílel video zničených vozů z Las Vegas. „Tato úroveň násilí je šílená a zcela špatná. Tesla jen dělá elektrická auta a ničím si nezaslouží tyto zlé útoky,“ napsal na sociální síti X. Podle něj jde o „terorismus“.

Majitel automobilky tvrdí, že levicové organizace sponzorované levicovými miliardáři alespoň z části organizují útoky. Též Trump uvedl, že lidé „kteří jsou politicky velmi nalevo“ platí pachatele násilných činů proti Tesle. Bondiová varovala, že ministerstvo pátrá a hodlá tvrdě potrestat i ty, „kteří působí v zákulisí, aby tyto zločiny koordinovali a financovali“.

Trump dříve označil kritiky svého blízkého spojence, někdy přezdívaného za „stínového prezidenta USA“ za domácí teroristy. Muska se rozhodl též podpořit oznámením zakoupení Tesly.

Automobilka se potýká s výrazným poklesem zájmu o její produkty. V posledních měsících ztratila více než polovinu tržní hodnoty. Podle pozorovatelů úbytek lze mimo jiné přičíst právě Muskovu kontroverznímu politickému angažmá.