Zatímco se Donald Trump a Si Ťin-pching se ve Velké síni lidu snažili vyřešit budoucnost světové politiky, skutečnou hvězdou pekingských koberců se stal šestiletý X Æ A-Xii. Šéf Tesly Elon Musk vzal svého syna přímo do centra dění a oblékl ho do tradičního čínského oděvu. Tímto tahem a svými roztodivnými škleby zaujal tamní sociální sítě. Rozruch vyvolal i šéf americké diplomacie Marco Rubio, když na palubě Air Force One oblékl Madurovu již ikonickou teplákovku od Nike.
Ostatní lídři technologického sektoru, jako Tim Cook z Applu nebo Jensen Huang z Nvidie, vystupovali v přísně formálním duchu, Musk naopak vsadil na rodinný rozměr. Zapojení malého „X“ do návštěvy se stalo okamžitým hitem i na čínských sociálních sítích.
V Číně se na rodinné hodnoty hraje vesměs pořád i kvůli neúprosné demografii. Musk tímto gestem vyslal signál, že jeho vztah k Číně není pouze transakční. „Můj syn se učí mandarínštinu,“ komentoval Musk fotografie z návštěvy kolující na sociálních sítích.
Pro šéfa Tesly a SpaceX však nejde o ojedinělý „diplomatický exces“, ale dost možná o svou marketingovou strategii. Malý X doprovázel otce již při mnoha klíčových událostech, včetně návštěv v Bílém domě, kde si udělal zářez do návštěvní knihy častěji než leckterý diplomat.
Šéf americké diplomacie Marco Rubio se stal trendem na sociálních sítích už ve středu, když šéf komunikace Bílého domu Steven Cheung zveřejnil jeho fotografii na palubě prezidentského speciálu Air Force One na cestě do Číny. Rubio na ní má oblečenou teplákovou soupravu značky Nike, ve které byl vyfocen venezuelský prezident Nicolás Maduro při únosu americkými silami.
Rubio, který je na návštěvě v Číně poprvé, na záběrech pořízenými čínskými státními médii obdivoval strop ve Velkém sále lidu, monumentální budově na náměstí Tchien-an-men (v češtině náměstí Nebeského klidu), v níž sídlí čínský zákonodárný sbor a kde Trump se Siem vedli bilaterální jednání. Na Weibu se následně začal virálně šířit hashtag „Rubio dává palec nahoru čínské estetice“.
Zatímco malý X v tradiční vestě natáčel panoramata Pekingu na telefon, jeho otec mezi řečí vyjednával o budoucnosti a expanzi. Čína, která si na symboliku potrpí, na tento neformální tón slyší podle mediálních reakcí pozitivně.
Členové Trumpovy delegace včetně šéfů společností podle stanice Fox News přiletěli do Pekingu bez osobních telefonů a s sebou mají pouze zjednodušená zařízení a náhradní notebooky kvůli obezřetnosti ohledně čínské kybernetické hrozby. Federální pokyny varují i před nabíjením telefonů v neznámých USB portech, kde by z napadeného zařízení mohla být stažena data nebo by na něj mohl být nainstalován škodlivý software.
Pekingská návštěva tak potvrdila, že Musk zůstává mistrem v ovládání mediálního prostoru s minimálními náklady. Jeden kousek tradičního textilu a přítomnost syna mu zajistily víc prostoru v médiích než nákladné kampaně jeho konkurentů. Musk zjevně předefinuje nová pravidla korporátní diplomacie.
Si Ťin-pching na jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v Pekingu. (14. května 2026)
Trump a Si na úvod večeře pronesli řeč následovanou slavnostním přípitkem. Americký prezident, který běžně alkohol nepije, se z poháru jedním douškem napil. Trump jako hlavní impuls pro svou abstinenci uvádí smrt svého staršího bratra Roberta, který roce 1981 zemřel ve 42 letech na srdeční infarkt související s alkoholismem.
Stoly na státní večeři zdobily bohaté květinové dekorace, přičemž na jednom z nich byl umístěn propracovaný model s jezírky, chrámy a labutěmi. Číšnice měly tradiční čínské šaty. Na menu byl humr v rajčatové polévce, pekingská pečená kachna, dušená zelenina, losos v hořčicové omáčce, smažený vepřový knedlíček s hovězím masem, dezert ve tvaru mušle, která má anglický název trumpet shell (tritonka indická), tiramisu a ovoce se zmrzlinou.
