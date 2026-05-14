Táta Musk se v Pekingu šklebil, Rubio oblékl teplákovku. Delegace USA upoutala
Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla
Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...
Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář
Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...
Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu
Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...
S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel
Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....
Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby
Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.
Sněmovna zařadila pevné hlasování o reformě rozpočtů. Protiústavní, míní Benda
V pátek pokračuje mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, na programu je hlasování o novele rozpočtových pravidel, kterou prosazuje vláda v čele s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) a jež...
Modelka Barbara Palvinová a Dylan Sprouse čekají první dítě, zazářili v Cannes
Americký herec Dylan Sprouse (33) a maďarská modelka Barbara Palvinová (32) prožívají jedno z nejšťastnějších období svého života. Manželé oznámili, že čekají své první dítě. Těhotenské bříško...
V kladenských pekárnách hořelo. Požár způsobil škodu za 100 milionů
V Kladně ve čtvrtek hořelo v pekárnách v ulici U Kožovy hory, oheň zasáhl technologie. Škoda je odhadnutá na 100 milionů korun. V ulici U Kožovy hory sídlí belgická pekárenská společnost La Lorraine.
Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry
Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...
O víkendu přijde vydatný déšť. Naprší až 70 milimetrů, stoupnou hladiny řek
Na východě Česka o víkendu výrazně zaprší. Meteorologové vydali výstrahu pro části Moravskoslezského a Zlínského kraje, nejintenzivnější srážky očekávají v Beskydech. Během dvou dnů tam může spadnout...
VIDEO: Muž nestihl autobus, ve vzteku pěstí rozbil skleněnou výplň dveří
Chtěl nastoupit do autobusu, jenže řidič už zavřel dveře. Když nepomohlo stisknutí tlačítka, rozezlený muž na zastávce Kačerov v pražské Krči několikrát udeřil do dveří pěstí a posledním úderem...
iDNES Lounge: Havlíček řešil v Ostravě i ceny a krizový plán pro drahé energie
Krizový plán pro případ dalšího růstu cen energií a pohonných hmot, dopady současné nejistoty na český průmysl i nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Taková byla hlavní témata setkání iDNES Lounge...
Si na Trumpa během summitu vytasil starověké Řecko. Co je Thúkydidova past?
Čínský prezident Si Ťin-pching při setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem sáhl po odkazu starověkého Řecka. V Pekingu připomněl historika Thúkydida a varoval, že soupeření mezi rostoucí a...
Do autobusu plného seniorů vracejících se z výletu naboural osobák, sedm zraněných
Vraceli se z výletu, místo v domově seniorů ale někteří účastnicí zájezdu skončili ve čtvrtek odpoledne na urgentním příjmu v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Střet autobusu s osobním vozem...
Zelenskyj miluje drogy, řekl Ficův ministr. Ohrožujete vztahy, reaguje velvyslanec
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj miluje drogy a platí ministry načerno, prohlásil ve videu zveřejněném ve čtvrtek na svém facebookovém profilu slovenský ministr zemědělství Richard Takáč,...
Úspěšnější než před rokem. Maturitu si zopakuje téměř 8,5 procenta studentů
Více než 92 tisíc studentů se v pátek dozvídá výsledky státních maturitních zkoušek. Letos skládá zkoušku z dospělosti rekordní počet lidí. Loni na jaře neuspělo u státní maturitní zkoušky 12,3...
Na střední školy se dostalo 93 procent deváťáků. Web s výsledky měl výpadky
V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3 procenta žáků, kteří se hlásili z devátých tříd. Je to podobně jako loni. Přihlašovací systém DiPSy, kde se mají v pátek uchazeči o...