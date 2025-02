Republikáni začínají být frustrovaní z Muska. DOGE vede někdo jiný

Musk sdílel meme s americkou herečkou Sydney Sweeneyovou, na kterém se dívá se zamilovaným výrazem na znak DOGE. „Když sleduješ, jak Trump redukuje federální programy s vědomím, že se tě to nedotkne, protože nejsi členem parazitické třídy.“ „Proč 90 procent Američanů miluje DOGE,“ napsal k příspěvku Musk.

Pro některé republikánské senátory však tentokrát Musk zašel příliš daleko. „Mluvit o Američanech, kteří potřebují vládní pomoc, jako o parazitech je neakceptovatelné za jakýchkoliv okolností,“ uvedl republikánský kongresman z Georgie Andrew Scott.

Podle prorepublikánského portálu Fox New Digital jeho slova odhalují frustraci z Muska mezi některými republikány. Sám Scott podporuje jako většina jeho spolustraníků DOGE a škrty, chce ale lepší koordinaci mezi DOGE a vládními úřady, na jejichž zaměstnance dopadají Muskovy kroky. „Plně podporuji ty úřady, které spolupracují s DOGE na zvýšení efektivity a odstranění plýtvání daňovými prostředky,“ doplnil Scott.

„Chce, aby se zlepšila komunikace mezi DOGE, prezidentem a Sněmovnou reprezentantů, protože jsme předhazováni vlkům, zatímco Elon jen tweetuje,“ řekl Fox News nejmenovaný republikánský zákonodárce. Politik zřejmě narážel na řadu protestů na radnicích, kde voliči vyjadřovali své znepokojení z omezování federální pomoci a vyhazování státních zaměstnanců.

V Kansasu uspořádali virtuální setkání, kde vyzývali nepřítomného republikánského senátora Jerryho Morana, aby se s dalšími kolegy postavili Muskovi. Podle jeho republikánské voličky Diane Journotové Trumpova strana se založenýma rukama nechává prezidenta a Muska, aby získali „absolutní kontrolu“. Veterán z korejské války George Downing, řekl, že se „stydí“ za to, že Kongres nechává Muska řádit bez dozoru.

Bílý dům odhalil, kdo vede DOGE

Že republikáni berou znepokojení voličů vážně, naznačuje setkání republikánských senátorů s personální vedoucí Bílého domu Susie Wilesovou, na němž se dožadovali větší transparentnosti ohledně počínání Muska a DOGE. Připustili, že neví, na koho se přesně mají obracet ohledně počínání úřadu. Wilesová jim sdělila, že mají kontaktovat ji, pokud jim jednotlivá státní oddělení nebudou odpovídat.

Zmatení republikánů reflektuje nejasnou pozici Muska. Na rozdíl od ministrů a šéfů vládních úřadů neprošel senátním slyšením a i když vystupuje jako vůdce DOGE, Bílý dům jej označuje jen za prezidentova poradce, který „dohlíží“ na působení úřadu. Ještě v úterý odmítala mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová říci, kdo DOGE vede.

Ve středu ale Leavittová sdělila, že úřadující vedoucí DOGE je málo známá Amy Gleasonová, která má zkušenosti ze zdravotnického sektoru a dříve působila jako výše postavená poradkyně Digitální služby Spojených států (USDS), z které vznikl DOGE. Podle Leavittové byla Gleasonová vedoucí úřadu „po nějaký čas, několik týdnů, možná měsíc, nejsem si jistá konkrétní časovou osou“. Stanice NPR podotýká, že stále není jisté, čím přesně se pozice Gleasonové liší od té zastávané Muskem.

Nejasnosti kolem miliardářovy role podpořila i jeho účast na prvním zasedání Trumpovy vlády, přestože není členem vládního kabinetu. „Elon spolupracuje s kabinetními ministry a jejich zaměstnanci každý den s cílem identifikovat plýtvání a podvody a zneužívání v daných agenturách. Všichni ministři kabinetu se řídí radami a pokyny DOGE,“ uvedla Leavittová v odpovědi na dotaz, proč se Musk schůze zúčastní.

Část republikánů chce, aby aktivity DOGE převzali Trumpovi ministři a šéfové jednotlivých úřadů, kterých se škrty týkají. „To je, proč jsme tak tvrdě pracovali na potvrzení těchto lidí do jejich funkcí. Jsou nyní v pozicích, kdy mohou učinit tato rozhodnutí. Myslím si, že část z nich už prosadila právo činit tato rozhodnutí,“ řekl lídr republikánů v Senátu John Thune.

Vedoucí Pentagonu, FBI, ministerstva vnitřní bezpečnosti či zdravotnictví vyzvali své podřízené, aby odložili odpověď či vůbec neodpovídali na Muskův email, ve kterém vyžadoval sdělení, co dělali minulý týden. Na síti X pak psal, že odmítnutí odpovědi považuje za důvod k výpovědi. Samotný Trump se nicméně postavil za Muska.

Chovejte se s respektem a soucitem, vyzývají republikáni DOGE

Některé republikány podobné jednání s federálními zaměstnanci pobouřilo. Aljašská senátorka Lisa Murkowskiová email označila za „absurdní“. „Naše veřejná pracovní síla si zaslouží, aby se s ní jednalo s úctou a respektem,“ napsala.

„Takhle by většina normálních dobrých šéfů nikoho nepropustila,“ řekl Fox News nejmenovaný republikánský kongresman. „Někteří z nich jsou možná špatní, ale většina z nich je dobrá. Chovejme se k nim jako k Američanům.“

Republikánský člen Sněmovny reprezentantů za Georgii Rich McCormick po napjatém setkání s voliči na radnici vyzval DOGE, aby projevil víc soucitu. „Myslím si, že některé jejich akce byly příliš rychlé, než aby se na to stihli lidé adaptovat. Mluvíme o republikánech, nejen o demokratech. Jsem pro to, aby se vláda ořezávala, jsem ale též pro to, aby se dělalo rozvážným způsobem, který lidem umožní (škrty) přizpůsobit svému životu.“

Podle stanice NBC News republikánští lídři vyzvali kongresmany, aby se radnicím vyhýbali a nepřiživovali virální videa ukazují hněv demonstrantů. Republikáni se obávají, že negativní titulky by se mohly podepsat na jejich šancích při kongresových volbách příští rok.

Podle vůdce republikánů ve Sněmovně reprezentantů Mikea Johnsona mnozí protestující, kteří konfrontovali kvůli DOGE na radnicích republikánské politiky, byli „placení demonstranti“. „Jsou to demokraté, kteří na tyhle akce přišli dřív a zaplnili místa,“ prohlásil.