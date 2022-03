Musk chce s Putinem bojovat o Ukrajinu, prezidenta vyzval k duelu

„Tímto vyzývám Vladimira Putina k duelu. Sázkou je Ukrajina,“ napsal směsicí angličtiny, ukrajinštiny a ruštiny Musk, který poté v komentářích ujišťoval, že svou výzvu myslí vážně.

„Byla by to pocta,“ odpověděl na otázku, zda by ho souhlasná odpověď ze strany ruského státníka překvapila.

Ukrajinská média podotýkají, že šance na rozřešení ruské invaze za pomocí podobného boje jsou téměř nulové. Poukázala při tom na spekulace ohledně Putinovy izolace od všech včetně svých nejbližších spolupracovníků i na dlouhý vyjednávací stůl, kterému se dostalo pozornosti v polovině února.