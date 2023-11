Do Izraele už přijel i Musk. Natočil si kibuc, Starlink sám Gaze nepustí

Netanjahu s Muskem, oba v neprůstřelných vestách, navštívil kibuc Kfar Aza. Musk si podle zpravodajského portálu Ynet natáčel zničený kibuc na mobilní telefon. Z kibucu odjeli oba do izraelského parlamentu a později má Musk na programu setkání s izraelským prezidentem Jicchakem Herzogem v Jeruzalémě. Setkání by se měli zúčastnit i příbuzní lidí unesených 7. října Hamásem do Pásma Gazy.

Už ráno izraelské ministerstvo komunikací oznámilo, že se s Muskem dohodlo, že jeho síť Starlink nebude aktivována v Izraeli ani v Pásmu Gazy bez souhlasu izraelské vlády. Minulý měsíc totiž Musk prohlásil, že pomůže s obnovením spojení v Pásmu Gazy, které tam bylo v důsledku bojů několikrát přerušeno, aby umožnil koordinaci humanitární pomoci a záchrany civilistů.

Návštěva Izraele má podle serveru Ynet Muskovi vylepšit image poté, co ho židovská sdružení obvinila z antisemitismu. Musk například tento měsíc reagoval na příspěvek na své sociální síti X, v němž uživatel platformy napsal, že Židé podporují „nenávist vůči bělochům“. Musk k tomu připojil souhlasnou reakci. Musk také kritizoval židovskou organizaci Anti-Defamation League, která tvrdí, že na jeho platformě X se po začátku izraelské války s Hamásem v Pásmu Gazy výrazně zvýšil počet antisemitských příspěvků.

Tento měsíc také společnosti Apple, Disney, Warner Bros Discovery či Lionsgate pozastavily marketing na síti X kvůli tomu, že se jejich reklamy začaly objevovat u příspěvků s antisemitským obsahem.

Platformu X, dříve známou jako Twitter, převzal Musk loni v říjnu. Za jeho působení se mimo jiné uvolnila pravidla pro psaní příspěvků, což podle kritiků otevřelo cestu k nenávistným projevům nebo šíření nepravdivých informací. Síť se kvůli oslabenému moderování obsahu potýká s odchodem inzerentů.