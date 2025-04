„Byli to dva miliardáři ve středním věku, kteří si mysleli, že je to WWE (největší wrestlingová společnost na světě, pozn. red.) zápas v hale Západního křídla,“ cituje Axios jednoho ze svědků hádky, jež se odehrála minulý čtvrtek. Portál poznamenává, že Bessentovo čisté jmění ve skutečnosti činí 520 milionů dolarů.

K události došlo během návštěvy italské premiérky Giorgie Meloniové v Bílém domě. Muži nebyli podle svědků v Oválné pracovně, prezident Donald Trump ale hádku viděl.

„Byla to docela scéna. Bylo to hlasité. A tím myslím opravdu hlasité,“ uvedl jeden z těch, kteří přihlíželi sporu dvou důležitých postav Trumpovy administrativy.

Bessent údajně kritizoval Muska, že příliš slibuje a nedodává rozpočtové škrty v rámci DOGE. Musk Bessenta označil za „Sorosova agenta“ a obvinil ho, že vedl „neúspěšný hedgeový fond“. Ministr v minulosti pracoval jako finanční manažer pro George Sorose a je zakladatelem investiční společnosti Key Square Group.

V jeden moment Bessent Muskovi řekl, ať „jde do pr**le“. „Řekni to hlasitěji,“ odvětil majitel Tesly, SpaceX či sociální platformy X.

„Spoustu lidí překvapuje, že Scott je tak mírný. Ale má své hranice a umí zařvat,“ řekl Bessentův spojenec, podle něhož ministr nemůže Muska vystát. „To sahá hodně hluboko a hodně daleko do minulosti.“

Podle listu The New York Times se oba muži nedávno dostali do mocenského sporu ohledně úřadujícího komisaře daňového úřadu. Ministr si stěžoval přímo Trumpovi, že Musk si do pozice Bessentova podřízeného prosadil Garyho Shapleyho. Bessent nakonec docílil svého a nahradil jej Michaelem Faulkenderem.

„Nebyla to hádka o tom, co je dobře, nebo špatně. Šlo o kontrolu,“ myslí si jeden svědek o jejich přestřelce.

„Není žádným tajemstvím, že prezident Trump sestavil tým lidí, kteří jsou neuvěřitelně zapálení pro problémy, jež mají dopad na naši zemi,“ komentovala zprávy o neshodách mezi členy Trumpovy administrativy mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. „Neshody jsou normální součástí každého zdravého politického procesu.“

Podle dřívějších zpráv se Musk dostal do sporu i s ministrem zahraničí Markem Rubiem, kterému vyčítal, že nikoho nepropustil. Magazín Politico tvrdil, že část Trumpova okolí a jeho spojenců frustruje Muskova nepředvídatelnost a začínají jeho setrvání v Trumpově nejbližším kruhu vnímat jako politické riziko. Musk nyní uvedl, že omezí své působení v DOGE, aby se mohl věnovat problémům své automobilky Tesla, která čelí sníženému zájmu mimo jiné kvůli jeho politickému angažmá.