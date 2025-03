Nad Svobodnou Evropou visí Muskova motorovka. Česko řeší, jak ji zachránit

20:00

Co nezvládl agent Minařík, to se možná povede Elonu Muskovi. Excentrický miliardář pověřený zeštíhlením americké státní správy chce zaříznout vysílání Rádia Svobodná Evropa, kterým Amerika dlouhá léta ve světě šířila svou vizi demokracie. Český stát proto potichu řeší, jak by stanici sídlící v pražských Strašnicích mohl pomoci.