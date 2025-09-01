Lidé v Severním Porýní-Vestfálsku, které má 18 milionů obyvatel, budou 14. září volit členy městských, obecních a krajských zastupitelstev. Volit mohou už občané starší 16 let. Případná druhá kola při přímé volbě starostů se budou konat 28. září. To byl původně i řádný termín voleb do Spolkového sněmu. Kvůli loňskému pádu vlády kancléře Olafa Scholze se ale předčasné parlamentní hlasování konalo už v únoru.
„Německo bude buď volit AfD, nebo to bude konec Německa,“ napsal ke komunálním volbám na síti X Musk. Reagoval tím na příspěvek, podle kterého se strany kandidující v Kolíně nad Rýnem dohodly na tom, že nebudou v kampani téma migrace zneužívat a budou vystupovat proti rasismu a antisemitismu. K dohodě se podle dřívějších informací německých médií připojily všechny strany s výjimkou AfD. Kolín nad Rýnem je s 1,1 milionu obyvatel zdaleka největším městem v Severním Porýní-Vestfálsku.
Není to zdaleka poprvé, co se americký miliardář Musk pokouší zasáhnout do voleb v Německu. Výrazně ve prospěch AfD vystupoval už před únorovými předčasnými parlamentními volbami. V lednu například vedl více než hodinový rozhovor s volební lídryní AfD Alice Weidelovou. Ostře také kritizoval tehdejšího kancléře Scholze.
Jen vy Německo zachráníte... Musk si notoval s adeptkou AfD na kancléřku
Musk, který je mimo jiné výkonným ředitelem automobilky Tesla, je v současnosti nejbohatším člověkem na světě. V poslední době se výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.
Průzkumy veřejného mínění očekávají, že AfD v nadcházejících komunálních volbách v Severním Porýní-Vestfálsku výrazně posílí. Především někdejší bašta sociální demokracie – průmyslové Porúří – by se mohla přiklonit k AfD. Například čtvrtmilionový Gelsenkirchen byl jedním ze dvou obvodů na území bývalého Západního Německa, kde AfD už v únoru vyhrála.
Nacismus je minulost, buďte zas hrdí Němci! Muskův projev k AfD pobouřil Židy
V komunálních volbách v roce 2020 získala AfD v Severním Porýní-Vestfálsku jen zhruba pět procent. V letošních volbách do Spolkového sněmu to bylo 16,8 procenta. Podle agentury Forsa by v komunálních volbách za dva týdny mohla strana dostat kolem 14 procent hlasů.