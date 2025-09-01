Dejte hlas AfD, jinak je s vámi konec. Musk znovu zasahuje do voleb v Německu

Autor: ,
  11:07
Americký miliardář Elon Musk opět Němce vyzval, aby volili stranu Alternativa pro Německo (AfD), kterou civilní tajná služba v květnu označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Učinil tak před komunálními volbami v nejlidnatější německé spolkové zemi – Severním Porýní-Vestfálsku. Pokud podle Muska nebudou Němci volit AfD, bude to znamenat konec Německa.
Elon Musk (3. února 2025)

Elon Musk (3. února 2025) | foto: Profimedia.cz

Žádné peníze uprchlíkům. Předvolební plakát AfD před hlasováním v Severním...
Předvolební plakát favorizované CDU před hlasováním v Severním...
Elon Musk během videohovoru na mítinku AfD (25. ledna 2025)
Alice Weidelová ve štábu AfD (23. února 2025)
19 fotografií

Lidé v Severním Porýní-Vestfálsku, které má 18 milionů obyvatel, budou 14. září volit členy městských, obecních a krajských zastupitelstev. Volit mohou už občané starší 16 let. Případná druhá kola při přímé volbě starostů se budou konat 28. září. To byl původně i řádný termín voleb do Spolkového sněmu. Kvůli loňskému pádu vlády kancléře Olafa Scholze se ale předčasné parlamentní hlasování konalo už v únoru.

„Německo bude buď volit AfD, nebo to bude konec Německa,“ napsal ke komunálním volbám na síti X Musk. Reagoval tím na příspěvek, podle kterého se strany kandidující v Kolíně nad Rýnem dohodly na tom, že nebudou v kampani téma migrace zneužívat a budou vystupovat proti rasismu a antisemitismu. K dohodě se podle dřívějších informací německých médií připojily všechny strany s výjimkou AfD. Kolín nad Rýnem je s 1,1 milionu obyvatel zdaleka největším městem v Severním Porýní-Vestfálsku.

Není to zdaleka poprvé, co se americký miliardář Musk pokouší zasáhnout do voleb v Německu. Výrazně ve prospěch AfD vystupoval už před únorovými předčasnými parlamentními volbami. V lednu například vedl více než hodinový rozhovor s volební lídryní AfD Alice Weidelovou. Ostře také kritizoval tehdejšího kancléře Scholze.

Jen vy Německo zachráníte... Musk si notoval s adeptkou AfD na kancléřku

Musk, který je mimo jiné výkonným ředitelem automobilky Tesla, je v současnosti nejbohatším člověkem na světě. V poslední době se výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

Průzkumy veřejného mínění očekávají, že AfD v nadcházejících komunálních volbách v Severním Porýní-Vestfálsku výrazně posílí. Především někdejší bašta sociální demokracie – průmyslové Porúří – by se mohla přiklonit k AfD. Například čtvrtmilionový Gelsenkirchen byl jedním ze dvou obvodů na území bývalého Západního Německa, kde AfD už v únoru vyhrála.

Nacismus je minulost, buďte zas hrdí Němci! Muskův projev k AfD pobouřil Židy

V komunálních volbách v roce 2020 získala AfD v Severním Porýní-Vestfálsku jen zhruba pět procent. V letošních volbách do Spolkového sněmu to bylo 16,8 procenta. Podle agentury Forsa by v komunálních volbách za dva týdny mohla strana dostat kolem 14 procent hlasů.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye Giubila na právě probíhajícím tenisovém US Open. Podařil se mu při zápase jeho krajanky Jasmine...

Blažek věděl, že bitcoiny zajistila policie, přesto je stát dál dražil, uvádí audit

Ministerstvo spravedlnosti zadávalo pokyny k převodu darovaných bitcoinů jejich vydražitelům i poté, co se tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS dozvěděl o zajištění části dárcovy...

1. září 2025  9:55,  aktualizováno  11:10

Ukrajinci dopadli podezřelého z vraždy exšéfa parlamentu, mluví o zapojení Ruska

Ukrajinská policie má podezření, že do vraždy bývalého předsedy parlamentu Andrije Parubije bylo zapojeno Rusko, uvedl její šéf Ivan Vyhickyj. Parubij byl zastřelen v sobotu ve Lvově, ukrajinští...

1. září 2025  6:17,  aktualizováno  11:10

Dejte hlas AfD, jinak je s vámi konec. Musk znovu zasahuje do voleb v Německu

Americký miliardář Elon Musk opět Němce vyzval, aby volili stranu Alternativa pro Německo (AfD), kterou civilní tajná služba v květnu označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Učinil tak...

1. září 2025  11:07

Při zemětřesení v Afghánistánu zemřelo přes 800 lidí, zraněných jsou tisíce

Přes 2 700 zraněných a na 800 mrtvých si vyžádalo podle nejnovějších informací zemětřesení, které v noci na dnešek zasáhlo východ Afghánistánu. Místní představitelé se však obávají, že počet mrtvých...

1. září 2025  6:59,  aktualizováno  11:01

Plakat, to chce odvahu. Pavel se známými osobnostmi šíří osvětu o duševním zdraví

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou, herec Jan Cina, kajakář Vavřinec Hradilek nebo zpěvačka Barbora Poláková. Známé osobnosti se staly patrony nové iniciativy s názvem Chce to odvahu, která si...

1. září 2025  10:50

Mohlo to být i mnohem horší. Ekonomové se vyjadřují k rozpočtu na další rok

Ministerstvo financí navrhlo na příští rok rozpočet se schodkem 286 miliard. Návrh tak převyšuje letošní plánovaný deficit ve výši 241 miliard. Ekonomové se ale přesto shodují, že ale nejde o nic...

1. září 2025  10:44

Slizké, mohutné jako míč. Velké Dářko zaplavily invazní bochnatky americké

Slizké koule, blížící se svou velikostí klidně až fotbalovému míči, zaplavily rybník Velké Dářko na Žďársku. Jedná se o invazní bochnatky americké. A i když vypadají dost nevábně, lidé se jich bát...

1. září 2025  10:25

Exstarosta New Yorku Guiliani měl autonehodu, převezli ho do nemocnice

Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani po dopravní nehodě v americkém státě New Hampshire skončil v nemocnici se zlomeným obratlem, píší americká média s odvoláním na šéfa Giulianiho ochranky....

1. září 2025  10:24

Při volbách má vliv i profese kandidáta, příznivce opozice odrazuje vyšší vzdělání

Popelář, hudebník, kněz, hospodská, kutil, učitelka tance, ministr… Pestrá paleta uchazečů bude bojovat v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny o hlasy středočeských voličů. A právě povolání...

1. září 2025  10:23

Kdo míří do Sněmovny z Pardubického kraje? Známá i nečekaná jména

Na začátku října se konají volby do parlamentu. V Pardubickém kraji kandiduje 19 subjektů. Některé partaje posílají do voleb kandidátky s plným počtem 19 jmen, jiné si vystačí s jediným. Některé...

1. září 2025  10:23

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Požár kamionu zastavil dopravu na dálnici D5 na Tachovsku v obou směrech

Dálnici D5 na 135. kilometru u Mlýnce na Tachovsku uzavřel v pondělí ráno v obou směrech požár nákladního auta. Řidiči se nic nestalo. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) doporučuje místo objíždět přes...

1. září 2025  8:01,  aktualizováno  10:19

Pavel přivítal prvňáčky v Pečkách. Do školy jde poprvé i můj vnuk, řekl

V základních a středních školách začíná po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Počet dětí v základních školách oproti minulému roku bude nižší, studentů středních škol bude naopak více. Poprvé...

1. září 2025  6:53,  aktualizováno  9:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.