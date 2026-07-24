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Musím něco zařídit, zamumlal a šel vraždit. Rigo byl horší vrah než Straka či Hojer

Pavla Žáková
  5:30
Zemřel nejhorší sériový vrah v dějinách Slovenska Ondrej Rigo. Devítinásobný...

Zemřel nejhorší sériový vrah v dějinách Slovenska Ondrej Rigo. Devítinásobný vrah byl 28. listopadu 1994 odsouzen senátem Městského soudu v Bratislavě k doživotí. | foto: ČTK

Zemřel nejhorší sériový vrah v dějinách Slovenska Ondrej Rigo. Devítinásobný...
Záběr z true crime série Případ Rigo: Ponožkový vrah
Záběr z true crime série Případ Rigo: Ponožkový vrah
Záběr z true crime série Případ Rigo: Ponožkový vrah. Genetik Vladimír Ferák
15 fotografií
Slovenský sériový vrah Ondrej Rigo spáchal devět vražd. Řádil počátkem 90. let na území tří států. Nejhorší slovenský sériový vrah byl jako první zločinec v této zemi usvědčen díky DNA. Svou poslední vraždu spáchal cestou z kina jen pár hodin před dopadením.

Bylo úterý 3. března 1994 a 36letý Ondrej Rigo s přítelkyní po boku odcházeli z bratislavského kina Dukla na rohu ulic Karpatské a Malinovského. Přišli na zastávku před kinem, počkali si na trolejbus a vydali se domů. Rigo byl ale neklidný. „Musím si ještě něco zařídit,“ zamumlal v rychlosti a vystoupil. Jeho družka domů dojela sama. Spát šla bez něj, do rána se neukázal.

Poslední vražda Ondreje Riga

Nejhorší sérioví vrazi v Česku a Slovensku

  • 17 obětí – David Kozák zastřelil 14 lidí na Filozofické fakultě UK, 2 v Klánovickém lese a také svého otce
  • 8 žen a 1 chlapce zavraždil Ondrej Rigo
  • 8 seniorů zavraždili Jaroslav a Dana Stodolovi
  • 7 pacientů zavraždil Petr Zelenka heparinem v nemocnici
  • 6 obětí orlických vražd má na svědomí Ludvík Černý
  • 5 žen zavraždil Ladislav Hojer
  • za 5 vražd byl odsouzen Ivan Roubal, těla dalších 3 obětí nebyla nenalezena
  • za 3 vraždy a 2 pokusy o vraždu byl odsouzen spartakiádní vrah Jiří Straka

Rigo zatím bloumal po ulicích, zřejmě bezcílně. V Obchodní ulici ho zaujaly pavlačové domy. Ze zkušenosti věděl, že do takových bytů se dá snadno dostat. Stačí žebřík, nedovřené větrací okénko nad dveřmi... Mohl by o tom vyprávět, vloupaček měl za sebou nepočítaně. A také sedm vražd. Dával si pozor, aby si vybíral jen takové byty, kde spaly samotné ženy. V jednom případě umlátil nezletilého chlapce, který byl v ložnici se svou matkou.

Byt Matyldy Urbanové (67) v pavlačovém domě v Obchodní ulici mu padl do oka. Jak bylo jeho zvykem, vlezl dovnitř, ženu ubil k smrti a okradl. Domů nešel. Ráno mu začínala směna v hotelu Carlton. Nevěděl, že kriminalisté už jsou mu na stopě.

Dopadení sériového vraha Ondreje Riga

Přijeli si pro něj 4. března do Carltonu jen pár hodin po vraždě. Vyšetřovatel Jozef Vachálek si ještě po letech vybavil detaily zadržení: „Stále byl v transu, jako had, který právě spolkl svou kořist. Na botách a kalhotách měl stopy krve a v jeho skříňce byly nalezeny šperky patřící oběti.“

I když důkazů, které Riga spojovaly s mnoha vraždami na Slovensku, v Mnichově i Amsterdamu, bylo přehršle, vrah se nepřiznal. O krvi na oblečení tvrdil, že jde o sirup. Když mu předestřeli, na jakých místech zločinů se našlo jeho sperma, hájil se tím, že to narafičila prostitutka z erotického salonu. A stopy bot či nedopalky pod okny obětí? Prý šel náhodou okolo, byl zvědavý a nakoukl oknem dovnitř. Ukradené šperky, z nichž některé daroval dceři, prý dostal jako dary od mnoha žen, které si už ani nepamatuje.

Rigo byl nejhorší sériový vrah na Slovensku. Jeho útok přežila jen karatistka

Důkazy v případu ponožkového vraha

Policie ale měla i důležitou svědkyni: umělkyni Janu, kterou chtěl zavraždit a ona se ubránila.

Bitka, po níž nakonec utekl z místa činu, pro ni skončila závažným zraněním. Dvakrát ji udeřil násadou od motyky do hlavy, bil ji pěstmi do obličeje a přitiskl ji na plynové topení, což jí způsobilo popáleniny na nohou a břiše. Přesto se dokázala ubránit, přivolat si pomoc a posléze ho jednoznačně identifikovala. Pamatovala si i zalátané bleděmodré kalhoty, které u něj policie skutečně našla.

I když se Rigo nepřiznal, DNA ho se zločiny jasně spojila. Prokázali mu celkem devět vražd.

RECENZE: Ponožkový vrah se drží šablony, ale jeho dopadení má sílu absurdity

Odsouzení a trest

Ondrej Rigo sa stal vůbec prvním vrahem na Slovensku, který byl usvědčen na základě analýzy DNA. Soud však vycházel také z výpovědí 194 svědků, trasologických stop a ze specifického způsobu provedení zločinů.

Trestní senát Rigovi vyměřil doživotí, a to nejen kvůli vysokému počtu obětí. „Dále přihlédl k mimořádně brutálnímu způsobu, jakým obžalovaný vraždy spáchal ze zavrženíhodných majetkových a sexuálních pohnutek, i k tomu, že možnosti jeho resocializace jsou značně omezené a prognóza v tomto směru je nepříznivá,“ uvedl v prosinci 1994 při odůvodnění rozsudku soudce Peter Šamko.

Rigo se nikdy nepřiznal. Tvrdil, že na místě činu nebyl a důkazy tam podstrčila policie. O podmínečné propuštění po uplynutí části trestu žádal marně. Zemřel ve vězeňské nemocnici v Trnavě v roce 2022, bylo mu 66 let.

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