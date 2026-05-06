Podle agentury AFP je cílem výstavy uchovat památku na toto období.
V úterý otevřená výstava nese název „À qui appartiennent ces œuvres ?“ (Komu patří tato díla?). Podle Annick Lemoineové, ředitelky tohoto muzea zaměřeného na umění 19. století, se za jednoduchou otázkou skrývá někdy bolestivé zamyšlení, které vyvolává vzpomínky, pátrání i naději na spravedlnost.
|
V kroužcích dýmu či Fotograf. Národní galerie otevře sezonu třemi výstavami
Agentura AP píše, že výstava v Musée d’Orsay dávající prostor dílům odcizeným nacisty je první svého druhu ve Francii. Mezi 13 vystavenými díly je například Degasův obraz přibližně z roku 1879, na kterém umělec zachytil bál v Berlíně. Malbu v roce 1919 zakoupil židovský sběratel Fernand Ochsé, který byl deportován a zahynul v Osvětimi.
Další malbu z nové expozice, Renoirův portrét manželky spisovatele Alphonse Daudeta, koupilo v roce 1941 muzeum v Kolíně nad Rýnem. Na žádném z dokumentů se nevyskytuje jméno prodejce.
|
Zlatá cesta ke králi. Paříž vystavuje zapomenutý poklad Ludvíka Velikého
Obrazy jsou zavěšeny tak, aby si návštěvníci mohli přečíst i jejich zadní strany. Razítka, štítky a značky inventáře dokumentují, jak se jednotlivá umělecká díla dostala ze soukromých domácností do rukou nacistického režimu. Část z vystavovaných děl byla podle médií ukradena, zabavena nebo prodána pod nátlakem nacistických sil či vichistického režimu, který kolaboroval s nacistickým Německem.
Vyhledávání majitelů je stále obtížnější
Za války bylo z Francie odvezeno asi 100 000 kulturních památek, píší agentury. Zhruba 60 000 z nich se podařilo získat zpět a přibližně 45 000 děl se vrátilo původním majitelům či pozůstalým. Část děl, k nimž se nikdo nepřihlásil, Francie prodala. Dalších přibližně 2200 uchovávají francouzská muzea, jimž byla svěřena v programu Musées Nationaux Récupération (Národní muzea - Obnova). V Musée d’Orsay je takto zachováno 225 děl.
„Více než 80 let po konci války je vyhledávání majitelů stále obtížnější,“ vysvětlil François Blanchetière, hlavní kurátor soch v muzeu. Proces dohledávání uměleckých děl však pokračuje, zejména prostřednictvím internetu a s využitím umělé inteligence (AI). Ve Francii se v současné době prošetřuje asi třicet případů.
|
Pocta pro české sklo. Moser vystavuje v Paříži, kolekce pak obohatí Orient Express
AP píše, že s otázkou krádeží a ztrát uměleckých děl z nacistického období i svou rolí v nich se Francie začala vyrovnávat až po dlouhé době. Historici už od 60. let minulého století upozorňovali na to, jak vichistický režim asistoval nacistům při deportaci židovského obyvatelstva i dohledu nad pařížským uměleckým trhem, který zbohatl na majetku obětí.
K odpovědnosti francouzského státu se oficiálně přihlásil až na konci tisíciletí prezident Jacques Chirac a v roce 1997 zahájila Francie celostátní vyšetřování krádeží uměleckých děl patřících Židům.