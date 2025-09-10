Evropa má nyní jediný velký podnik produkující trinitrotoluen, TNT, tedy výbušninu, jíž jsou granáty plněny. Jmenuje se Nitro-Chem a je u polské Bydhošti. Velkou část ale odebírají USA. Další muničky mají teprve vzniknout ve Finsku a zřejmě i ve Švédsku.
Američané až teď zakládají továrnu na TNT v Kentucky, protože výrobu téhle látky na svém území ukončili už v 80. letech. Bylo jednodušší ji dovážet. Německo zastavilo výrobu TNT začátkem 90. let, Británie v roce 2008.
Nakonec byl paradoxně klíčovým dodavatelem USA i části Evropy závod Zarja na východě Ukrajiny, který ruská armáda obsadila hned v prvních dnech invaze.
Se střelným prachem je to jako přes kopírák. Stejně jako v případě továren na tritol západní země strávily roky po studené válce zavíráním pracháren. V Británii zavřeli poslední roku 1998, ve Francii 2007, v Rumunsku 2004.