K incidentu došlo 20. června, záběry byly zveřejněny nyní. Blesk zasáhl trysky hlavního vodního gejzíru a poškodil zařízení fontány. Mnoho součástek shořelo a bude je potřeba vyměnit. Podle správce objektu zabere jejich dovoz až několik týdnů.
„Do odvolání se nebudou konat speciální představení, denní a večerní budou probíhat v omezeném rozsahu,“ napsala na síti X Hala století ve Vratislavi, která záběry zveřejnila.
Za způsobené příležitosti se zástupci Haly století návštěvníkům omluvili.
Multimediální fontána ve Vratislavi leží na jezeře poblíž Haly století. Ve svých představeních kombinuje prvky vodního umění, světla, zvuku a obrazu.