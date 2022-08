Černý turban opět úřaduje. Sadr pohrozil odchodem a Bagdád zalila krev

Republikánský palác lze považovat za samotné srdce politické moci v Iráku. V padesátých letech ho nechal postavit král Fajsal II., pak odsud vládl Saddám Husajn a po jeho svržení v mramorových sálech úřadovala americká okupační správa.

V pondělí do jeho útrob vtrhl rozvášněný dav příznivců Muktady Sadra. Překonali betonové bariéry kolem Zelené zóny, kde sídlí vládní budovy a velvyslanectví a naplno demonstrovali sílu 48letého klerika, který je považován za nejmocnější postavu poněkud chaotické irácké politiky.

Světové agentury vzápětí přinesly fotografie rozjásaných sadristů, jak dovádějí v luxusním bazénu Republikánského paláce a pořizují si selfie ve vládních kancelářích. Účet za pondělní násilnosti je ovšem krvavý: nejméně 30 mrtvých a 700 zraněných.

Podle korespondenta televize al-Džazíra se Zelená zóna změnila v bitevní zónu, kde se utkaly Sadrovy Mírové brigády, bezpečnostní složky a milice sponzorované Íránem. Bagdádem se celou noc nesly zvuky střelby a explozí, teprve nad ránem byli sadristé z Republikánského paláce vytlačeni.

Vláda dočasně vyhlásila noční zákaz vycházení a nechala uzavřít všechny silnice z Bagdádu na jih, do provincií, kde má Sadr tradičně silnou podporu. Turecko varovalo před cestami do rozbouřené země, Kuvajt své občany vyzval k okamžitému odjezdu, Írán zrušil lety a uzavřel pozemní hranici.

Nejmocnější muž Iráku

Na začátku krveprolití přitom stálo jedno strohé oznámení. „Rozhodl jsem se, že už se nebudu zapojovat do politických záležitostí. Tímto oznamuji svůj finální odchod,“ oznámil Muktada Sadr na Twitteru a nařídil uzavření politických kanceláří svého hnutí.

Je to poslední a nečekaný zvrat v životě klerika a politika, který dokáže dostat do ulic desetitisíce lidí. Jeho otec, ajatolláh Muhamad Sadr byl zavražděn v roce 1999 za kritiku Saddáma Husajna, sám Sadr pak vedl ozbrojený odboj proti západní okupaci a Američané na jeho hlavu vypsali tučnou odměnu.

Postupem času se vyprofiloval jako nacionalistický vůdce stavící se proti jakémukoliv zahraničnímu vměšování: nejen ze strany USA, ale i sousedního Íránu. Jeho hnutí loni na podzim přesvědčivě zvítězilo v parlamentních volbách (získalo 73 křesel z celkových 329), od té dob ovšem nedokázalo složit vládu – i proto, že do ní nechtělo přibrat další šíitské strany podporované Íránem.

Rtuťovitý duchovní v černém turbanu se na protest stáhl z politických jednání, v červenci svým poslancům nařídil odchod z parlamentu, vyzval k jeho rozpuštění a vyhlášení předčasných voleb. Stovky jeho příznivců už měsíc stanovaly před budovou parlamentu a zvyšovaly tlak na ostatní politické strany. V pondělí se dali do pohybu.

Komentátoři se shodují, že země s pátými největšími zásobami ropy na světě se ocitla v jedné z nejhorších politických krizí od odchodu amerických jednotek. Armáda sice zatím stojí stranou, ale pokud by se do bojů zapojily další paramilitární organizace, mohla by se rozhořet občanská válka.

„Jsme svědky destrukce státu, která s demokracií a svobodou slova nemá nic společného. Vláda a její aparáty zanedbávají svou práci,“ varoval Šebíl al-Zaídí, vůdce šíitské milice Kataíb Imám Alí, před eskalací sadristických protestů.

Sám Sadr své příznivce v úterý vyzval, aby se stáhli ze Zelené zóny a zahájil hladovku na protest proti zabíjení svých lidí. „Toto není revoluce, protože přišla o svoji nenásilnou povahu. Prolévání irácké krve je zakázáno,“ apeloval na své stoupence v televizi. Podle odborníků je pravděpodobné, že jím oznámený „finální odchod“ z politiky je jen riskantní blaf – ale Sadr už podobný tah v minulosti několikrát udělal.

„Sadr se v současné politické krizi snaží získat mocenskou páku. Nevěřím, že odchází z politiky. Je jednou z mála, pokud na jedinou, veřejnou osobností Iráku, která dokáže do ulic dostat statisíce lidí,“ řekl stanici al-Džazíra odborník na Blízký východ Albert Wolf z Univerzity Johnse Hopkinse. Podle něj jsou nepravděpodobnějším scénářem předčasné volby.