Ve věku 95 let zemřel někdejší autoritářský prezident Zimbabwe Mugabe

Mugabe vládl Zimbabwe „železnou rukou“ od získání nezávislosti v roce 1980 až do chvíle, kdy rezignoval pod tlakem armády v roce 2017. Po vyvlastnění půdy a majetku zimbabwských bělošských farmářů v roce 2000 přestali zemi finančně podporovat západní státy, následné reformy uvrhly Zimbabwe do vleklé hospodářské krize. Mugabe a jeho žena Grace však byli známí svým okázalým způsobem života.

Po svém politickém pádu byl Mugabe již několik měsíců v nemocnici v Singapuru. Stávající prezident Zimbabwe Emmerson Mnangagwa v srpnu řekl, že zdravotní stav jeho předchůdce je na jeho věk pozoruhodně stabilní“.

Bývalý diktátor v nemocnici zůstal poté, co byl na rutinní zdravotní prohlídce. V minulosti uváděl, že Singapur navštěvuje kvůli operaci oka. Mugabe se jezdil léčit do Singapuru již více než deset let. Řada nejvyšších představitelů země se rovněž letecky přepravuje do okolních vyspělejších zemí. Úroveň zdravotnictví v Zimbabwe je nízká.

Mugabe si nežil špatně ani po odstavení od moci: