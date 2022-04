Buča nemá snad ani na Irpiň. Znásilnění a mučení neušly děti mladší 10 let

„Ve městě Irpiň byly nalezeny děti mladší 10 let se známkami znásilnění a mučení,“ napsala ukrajinská ombudsmanka pro lidská práva Ljudmila Denisová podle agentury Ukrinform.

V táboře Prolisok v oblasti Kyjeva bylo nalezeno podle Denisové pět těl mužů s rukama svázanýma za zády. A to sice na místě, kde byla tři týdny základna ruské armádní jednotky.

„Byli mučeni a poté chladnokrevně zabiti. Jedna z obětí měla krutě rozdrcenou lebku. Ostatní byli střeleni zezadu do hlavy nebo hrudníku,“ popisuje dále ombudsmanka na Facebooku.

Podle Denisové byli v okrese Konotop v Sumské oblasti na místech bývalých ruských táborů nalezeni další nejméně tři umučení Ukrajinci.

Denisová se také k situaci v Buči, kde byly nalezeny na tři stovky civilních obětí. Sdělila, že „všechna fakta válečných zločinů spáchaných Ruskou federací“ už předala příslušné komisi OSN pro vyšetřování porušování lidských práv během vojenského konfliktu.

Špatné zacházení se zajatci

Podle Denisové existují nové šokující důkazy o porušování Ženevské konvence Ruskem, co se týče nakládání s válečnými zajatci. Mezi 86 vojáky propuštěnými z ruského zajetí byly ženy, které byly v zajetí vystaveny mučení a špatnému zacházení. Ženy byly převezeny do Běloruska a poté do Ruska.

Ženy vězně byly v přítomnosti mužů svlečeny do naha a nuceny být v podřepu. Byly jim oholeny hlavy. Některé zajatkyně se podrobily natáčení propagandistických dokumentů.

Rusové přitáhli neštovice

Denisová informovala i o dalších následcích invaze. S příjezdem ruských vojsk se podle ní na Ukrajině také rozšířily plané neštovice a civilistům v zajetí nebyly poskytovány základní léky, na kterých jejich život přímo závisel.

„Ve vesnici Viktorivka v Černihovské oblasti, kterou ruské jednotky 25 dní okupují, drželi vojáci obyvatele ve sklepě. Od seniorů po novorozence. Muži byli doprovázeni, aby nasbírali alespoň vědro vody,“ popisuje Denisová.

Ombudsmanka dodává: „Protože lidem nebyly podávány žádné léky, a to ani ty, na kterých lidské životy přímo závisely, zemřel muž s astmatem. Jeho tělo bylo na pokyn ruských vojáků pohřbeno jinými rukojmími poblíž v lese.“

„Kvůli nelidským životním podmínkám a infekcím, které přinesli ruští okupanti, se rozšířila řada nemocí včetně planých neštovic,“ tvrdí.