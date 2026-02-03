Komando neznámých útočníků zabilo syna Kaddáfího v jeho domě

O úmrtí Kaddáfího syna informovala agentura AFP s odkazem na jeho francouzského právníka Marcela Ceccaldiho.
Podle dvou libyjských bezpečnostních úředníků ze západní Libye byl 53letý muž zabit ve městě Zintan, 136 kilometrů jihozápadně od hlavního města Tripolisu. Úředníci hovořili pod podmínkou anonymity, protože neměli oprávnění informovat média.
Abdullah Othman Abdurrahim, který zastupoval Kaddáfího v politickém dialogu zprostředkovaném OSN, jehož cílem bylo vyřešit dlouhotrvající konflikt v Libyi, oznámil jeho smrt na Facebooku.
Abdurrahim neposkytl další podrobnosti, ale libyjský zpravodajský server Fawasel Media citoval jeho slova, že Sajfa al-Islama zabili ozbrojení muži v jeho domě. Server uvedl, že prokuratura vyšetřuje tuto vraždu.
Politický tým Sajfa al-Islama později vydal prohlášení, ve kterém uvedl, že „čtyři maskovaní muži“ vtrhli do jeho domu a zabili ho „zbabělým a zrádným atentátem“.
Prohlášení uvádělo, že se střetl s útočníky, kteří vypnuli kamery CCTV v domě „v zoufalé snaze zakrýt stopy svých ohavných zločinů“.
Syn libyjského vůdce
Sajf al-Islam se narodil v červnu 1972 v Tripolisu a byl druhým synem dlouholetého diktátora. Studoval doktorát na London School of Economics a byl považován za reformního představitele Kaddáfího režimu.
Jeho otec byl svržen po více než 40 letech u moci během lidového povstání podporovaného NATO. Byl zabit v říjnu 2011 během bojů, které přerostly v občanskou válku. Od té doby se země propadla do chaosu a rozdělila se mezi rivalské ozbrojené skupiny a milice.
Sajf al-Islam byl zadržen bojovníky v Zintanu koncem roku 2011 při pokusu o útěk do sousedního Nigeru. Bojovníci ho propustili v červnu 2017 poté, co mu jedna z rivalských libyjských vlád udělila amnestii. Od té doby žil v Zintanu.
Libyjský soud ho v roce 2015 v nepřítomnosti odsoudil za podněcování k násilí a vraždění demonstrantů k trestu smrti. Byl také hledán Mezinárodním trestním soudem za zločiny proti lidskosti související s povstáním v roce 2011.
V listopadu 2021 Sajf al-Islam oznámil svou kandidaturu v prezidentských volbách v zemi, což byl kontroverzní krok, který vyvolal bouřlivé reakce protikaddáfíovských politických sil v západní a východní Libyi.
Vysoká národní volební komise ho diskvalifikovala, ale volby se nekonaly kvůli sporům mezi soupeřícími vládami a ozbrojenými skupinami, které vládnou Libyi od krvavého svržení Muammara Kaddáfího.