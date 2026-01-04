V Crans-Montaně se konala mše za zemřelé. Policie identifikovala další oběti požáru

Autor: ,
  13:04
V neděli se ve švýcarské Crans-Montaně konala vzpomínková mše za čtyři desítky lidí, kteří zemřeli při tragickém požáru. Ten vznikl během oslav nového roku v místním baru, oheň zřejmě způsobily pyrotechnické svíčky v blízkosti stropu. Švýcarská policie zároveň zveřejnila národnost a věk dalších 16 obětí.
Památník před barem „Le Constellation“ po požáru během silvestrovské oslavy v...

Památník před barem „Le Constellation“ po požáru během silvestrovské oslavy v luxusním lyžařském středisku Crans-Montana v jihozápadní Švýcarsku. (4. ledna 2025) | foto: Reuters

Památník před barem „Le Constellation“ po požáru během silvestrovské oslavy v...
Člověk nese květiny k provizornímu památníku před barem „Le Constellation“ po...
Lidé nosí květiny k památníku, který připomíná smrtelný požár během...
Vzpomínkové mše na počest obětí po smrtelném požáru a výbuchu během...
23 fotografií

Jsou mezi nimi lidé ze Švýcarska, Itálie, Francie, Rumunska či Turecka. Osmi z nich bylo méně než 18 let, nejmladší oběti bylo pouze 14 let.

Při požáru v baru Le Constellation v noci na Nový rok zemřely podle předběžných údajů čtyři desítky převážně mladých lidí a 115 dalších utrpělo zranění.

Při tragickém požáru ve švýcarské Crans-Montaně se zranil i Čech

Mezi 16 identifikovanými oběťmi jsou čtyři Švýcarky, šest Švýcarů, dva Italové, mladík s občanstvím Itálie a Spojených arabských emirátů, Rumun, Francouz a Turek.

Údaje o obětech zveřejňuje policie postupně, přičemž jejich jména veřejně nesděluje. V sobotu uvedla věk a národnost osmi mrtvých, po nedělním prohlášení je identifikováno 24 obětí.

České ministerstvo zahraničí v sobotu oznámilo, že mezi zraněnými je také Čech.

Vzpomínková mše

Stovky lidí se v neděli vydaly na tichý pochod, aby uctily památku obětí silvestrovského požáru v baru ve švýcarském alpském letovisku Crans-Montana, při kterém zahynulo 40 lidí a mnoho dalších bylo těžce zraněno.

Prskavky a hořící strop. Záběry ukazují, jak začalo peklo. Sto lidí je v kritickém stavu

Po hodinové mši v kapli Chapelle Saint-Christophe se připojili k tichému průvodu, který zamířil k baru Le Constellation, kde požár vypukl. Před barem zároveň vznikl provizorní památník, kam lidé pokládali květiny, plyšové hračky a svíčky.

Policie obvinila majitele baru

Švýcarské orgány zahájily trestní stíhání dvou provozovatelů baru Le Constellation.

„Jsou obviněni z nedbalostního zabití, nedbalostního ublížení na zdraví a nedbalostního způsobení požáru,“ oznámila policie kantonu Valais. „Připomínáme, že do pravomocného rozsudku platí presumpce neviny,“ dodala.

Majiteli baru jsou podle médií francouzští občané Jacques a Jessica Morettiovi. Jacques Moretti v pátek švýcarským médiím sdělil, že podnik dodržoval veškeré bezpečnostní normy, což měly doložit tři kontroly v posledních deseti letech. Státní žalobkyně Valais Béatrice Pilloudová nicméně podle deníku Le Monde uvedla, že normy jsou jedním z hlavních bodů vyšetřování.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Nejčtenější

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Saddáma zkopal a poplival. A pak se s dopadeným diktátorem triumfálně vyfotil

Irácko-americký překladatel Samir za dohledu příslušníků amerických speciálních...

To měl být on? Muž, který více než dvě dekády železnou rukou vládl Iráku? Teď se zkrvavený krčil u nohou amerického komanda a prosil o život... Příběh dopadení Saddáma Husajna přináší další díl...

V Crans-Montaně se konala mše za zemřelé. Policie identifikovala další oběti požáru

Památník před barem „Le Constellation“ po požáru během silvestrovské oslavy v...

V neděli se ve švýcarské Crans-Montaně konala vzpomínková mše za čtyři desítky lidí, kteří zemřeli při tragickém požáru. Ten vznikl během oslav nového roku v místním baru, oheň zřejmě způsobily...

4. ledna 2026  13:04

Ukrajina je nejzkorumpovanější země, v Rusku nikdo nemá zlatý záchod, řekl Fiala

Radim Fiala (SPD) dorazil na koaliční jednání zástupců stran ANO, SPD a...

Místopředseda SPD Radim Fiala v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce hájil protiukrajinský novoroční projev šéfa hnutí a Sněmovny Tomia Okamury. Prohlásil, že Ukrajina je...

4. ledna 2026  12:39

Odpor vůči intervencím. Trump útokem na Venezuelu riskuje hněv příznivců z MAGA

Prezident Donald Trump, ministr obrany Pete Hegseth a generál Dan Caine na...

Americký republikánský prezident Donald Trump útokem na Venezuelu riskuje kritiku od stoupenců svého hnutí Make America Great Again (MAGA, Učiňme Ameriku opět skvělou). Značná část Trumpových...

4. ledna 2026  12:07

Počet firemních bankrotů je v USA nejvyšší od roku 2010

Kennedyho kulturní centrum ve Washingtonu se přejmenuje na Trumpovo Kennedyho...

Spojené státy zasáhla největší vlna firemních bankrotů od finanční krize v roce 2010. Největší problémy hlásí společnosti závislé na dovozu ze zahraničí. Ty se v posledních měsících musí vypořádávat...

4. ledna 2026

Za svým projevem si stojím, řekl Okamura. Macinka si pozve ukrajinského velvyslance

Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na...

Předseda Poslanecké sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura si stojí za svým novoročním projevem, ve kterém kritizoval Ukrajinu. Uvedl to v debatě na CNN Prima News. Podle Aleny Schillerové by mohla být...

4. ledna 2026  11:31,  aktualizováno  11:58

Česko sevře silný mráz, teploty klesnou až k minus 16 stupňům Celsia

ilustrační snímek

Zatímco vítr a sněhové jazyky začínají pomalu ustupovat, do Česka míří tuhé mrazy. Jasná obloha a čerstvý sníh srazí noční teploty hluboko pod nulu. Meteorologové varují, že v příštích dnech nás...

4. ledna 2026  11:48

Opilec s pořezaným penisem se připotácel na benzínku, skončil v nemocnici

Čerpací stanice, kde muž rozléval benzin. (27. března 2024)

V noci na sobotu vyjížděli policisté a záchranáři ke zraněnému mladému muži na čerpací stanici u města Stříbro na Plzeňsku. Na místo se připotácel opilý s poraněnou rukou a penisem. Skončil v...

4. ledna 2026  11:43

Církvi navzdory. Rozmach sázení plní italskou pokladnu, ale rozbíjí společnost

Alespoň jednou ročně sází téměř každý druhý Ital (5. 11. 2025).

Itálie se potýká se stále zvyšujícím se počtem závislostí na hazardu. Finance z něj pomáhají plnit italskou státní pokladnu, na druhé straně však ničí životy místních. Agentura Reuters popsala příběh...

4. ledna 2026  11:13

V Ústí na Labem vzplála stavební buňka, jeden člověk v ní uhořel

V Ústí nad Labem hořela stavební buňka. (3. ledna 2026)

V sobotu večer hořela ve Střekově v ulici Truhlářova v Ústí nad Labem stavební buňka. Na místo vyjelo několik hasičských jednotek. Jeden člověk požár nepřežil. Příčinu zjišťuje policie.

4. ledna 2026  10:40

Potupa pro Rusko. Jeho obranné systémy ve Venezuele naprosto selhaly

Venezuelští vojáci provádějí inspekci ruského protiletadlového systému BUK....

Venezuela se při americkém útoku spoléhala na Moskvou dodané obranné systémy. Ty se ale ukázaly být velmi neefektivní. Na sociálních sítích se objevují obrázky zničených protiletadlových systémů Buk....

4. ledna 2026  10:36

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Řekněte Okamurovi, že svými výroky škodí Česku, vyzvali Babiše opoziční senátoři

Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na...

Předsedové senátorských klubů ODS a TOP 09, STAN, KDU-ČSL, SEN 21 a Piráti společně vyzvali premiéra Andreje Babiše, aby dal šéfovi Poslanecké sněmovny a vládního hnutí SPD Tomiu Okamurovi jasně...

4. ledna 2026  10:09

Čína žádá propuštění Madura, Rusko označilo zásah za ozbrojenou agresi

Přímý přenos
Kolumbijský prezident Gustavo Petro vyslal k hranicím vojáky v reakci na...

Spojené státy provedly rozsáhlý útok na Venezuelu, při němž byl zadržen prezident Nicolás Maduro s manželkou. Zásah vyvolal ostré reakce Číny, Íránu nebo Kolumbie, hovoří o porušení suverenity a...

3. ledna 2026  12:21,  aktualizováno  4. 1. 10:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.