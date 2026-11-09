Papež na mši ve čtvrti Palermo přijel ve speciálním vozu papamobilu a zdravil lidi podél cesty. Na místo mše proudily davy věřících již mnoho hodin před začátkem obřadu v pondělí odpoledne SEČ.
|
Návrat domů. Papež zahájil cestu po Jižní Americe, po operaci se cítí dobře
V první řadě seděli prezident Javier Milei, se kterým se papež setkal v neděli, a další členové vlády. Na začátku mše Lev připomněl obtíže, kterým podle něj čelí rodiny v současnosti. Zmínil sociální problémy, domácí násilí, nestabilní zaměstnání či závislosti.
S více než dvoumilionovou účastí je pondělní mše zřejmě největší akcí, které se papež zúčastnil od začátku své vlády v loňském roce, poukázal Vatikán.
Ještě před mší Lev zavítal do charitativního centra Cottolengo Don Orione na okraji Buenos Aires. Podle agentur se středisko stará o zhruba 400 vážně postižených lidí. V posledních měsících však čelí finančním problémům kvůli vládním škrtům, které prosazuje prezident Milei, a vysoké inflaci.
„To, jak rozvinutá je nějaká země, se měří přijetím, které je schopná poskytnout lidem s postižením a speciálními potřebami,“ řekl papež při návštěvě. Současně kritizoval společnosti, které se řídí jen „ekonomickým úspěchem a kultem fyzického vzhledu“.
|
Papež má nový papamobil. Svou cestu po Jižní Americe zahájí mší na obřím pódiu
Hlava katolické církve navštívila Argentinu poprvé od roku 1987. Na veřejných akcích Lev zmiňuje svého předchůdce papeže Františka, který se narodil právě v této zemi.
František, který byl mnoho let arcibiskupem v Buenos Aires, však v době, kdy vedl katolickou církev, svou rodnou zemi nenavštívil.