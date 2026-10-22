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Mrzl, tupým nožem si amputoval nohu... Ukrajinec líčí zázračnou evakuaci dronem

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  15:54
Ukrajinský pěšák Kosťantyn Vlasenko strávil 491 dní v zóně smrti pod neustálou ruskou palbou v Charkovské oblasti. Většinu času přežíval v úzkém krytu pod zemí a v ruinách zničené školy. Postupně kvůli silným mrazům přišel o obě chodidla. Ukrajinské drony mu pravidelně shazovaly jídlo, léky i knihy. Po více než roce skrývání ho armáda osvobodila pomocí bezpilotního letounu.

Válka na Ukrajině

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Bývalý řidič kamionu čelil extrémním mrazům, kvůli kterým nejprve po omrzlinách a gangréně přišel o levé chodidlo, a později si musel tupým nožem sám amputovat i těžce poškozenou pravou nohu.

Ukrajinská armáda poprvé evakuovala zraněného vojáka z frontové linie pomocí dronu. Kostiantyn Vlasenko v úkrytu strávil 491 dní.
Ukrajinská armáda poprvé evakuovala zraněného vojáka z frontové linie pomocí dronu. Kostiantyn Vlasenko v úkrytu strávil 491 dní. (21. října 2026)
Ukrajinská armáda poprvé evakuovala zraněného vojáka z frontové linie pomocí dronu. Kostiantyn Vlasenko v úkrytu strávil 491 dní. (21. října 2026)
Ukrajinská armáda poprvé evakuovala zraněného vojáka z frontové linie pomocí dronu. Kostiantyn Vlasenko v úkrytu strávil 491 dní.
13 fotografií

Po smrti svého jediného spolubojovníka zůstal v úkrytu sám dalších 231 dní. Ukrajinské drony mu pravidelně shazovaly jídlo, léky i knihy, zatímco on nadále předával velení zprávy o pohybu nepřítele. Ve vzduchu se neustále pohybovaly ruské drony a okolí bylo zaminované.

Záchranná operace ukrajinské 92. samostatné útočné brigády vstoupila do vojenské historie jako vůbec první úspěšná evakuace zraněného vojáka pomocí bezpilotního letounu.

Zraněného vojáka z fronty poprvé evakuoval dron, pochlubili se Ukrajinci

Speciálně upravený velký dron spustil k Vlasenkovi instrukce s postrojem a následně přistál přímo u jeho úkrytu, kde se těžce zraněný voják připoutal k jeho konstrukci.

„Byla to mimořádně složitá operace, ale přinesla výsledky,“ popsal voják s přezdívkou Napalm, který je programátorem v rotě bezpilotních pozemních systémů 92. útočné brigády.

Stroj ho následně vyzvedl do stometrové výšky a za doprovodu dalších dronů přepravil přes osmnáct kilometrů nebezpečného území do bezpečí. Evakuace trvala přibližně jednu hodinu a čtrnáct minut, stroj uletěl 62 kilometrů. Dnes se otec jedné dcery zotavuje v nemocnici a svou neuvěřitelnou cestu za záchranou označuje za čistý zázrak.

Unese vojáka i s výstrojí. Ukrajinci ukázali evakuační drony

Dron, který bývalého řidiče kamionu zachránil, vyvinula společnost Gurzuf Defense založená v roce 2022. Specializuje se na výrobu bezposádkových útočných systémů určených k operacím na frontě. Podle společnosti jsou rizika spojená s evakuací zraněných příliš velká. „Letecká evakuace je krajní možnost, kdy již neexistuje jiná šance na záchranu člověka,“ uvádí Gurzuf Defence.

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