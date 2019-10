Pusťte mě ven, volal mrtvý muž z hrobu. Pozůstalí se jen smáli

Nejprve zaznělo bušení. „Pusťte mě ven, je tu z***aná tma,“ ozývalo se z hrobu. „Kde to to k***a jsem? Je to kněz, koho slyším?“ křičel Bradley. Mezi truchlícími pozůstalými tím vzbudil jen smích.

Jejich neobvyklá reakce však není až tak překvapivá. Muž totiž nechal nahrát svůj hlas, který začal být přehráván v okamžiku jeho pohřbu ze záznamového zařízení vedle jeho rakve.

Mrtvý muž začal na pohřbu křičet z hrobu:



„Bylo to jeho poslední přání,“ sdělila serveru The Independent jeho dcera Andrea. „Všechny nás dokázal rozesmát, i když jsme neuvěřitelně smutní“.

Irský veterán Irsko Shay Bradley

„Vždy chtěl jen vzbuzovat v lidech smích a úsměv, a to je přesně to, co se mu dostalo,“ uvedla jeho vnučka, Chloe Kiernanová.

Video zveřejnila irská armáda, která ho využila k vyjádření rozdílu mezi humorem vojáků a civilistů.

„Je to jednoduché, je to černý humor. Toto video by mělo říci vše,“ napsali vojáci na svém Facebooku.