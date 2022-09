Stovky tun ryb v Odře uhynuly kvůli soli i toxickým řasám, zjistili experti

„Úhyn ryb v Odře je závažnou ekologickou katastrofou. Způsobila ji lidská činnost, to říká hlavní výsledek vyšetřování,“ řekla ke katastrofě německá ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová

Kvůli vysokému obsahu soli se v řece rychle rozšířila řasa Prymnesium parvum, která svou toxicitou zabíjí ryby. Tyto řasy žijí většinou v takzvaných brakických vodách, kde se sladká voda mísí se slanou, což bývá v ústích řek do moří.

Odborníci prozatím nevědí, jak se řasy běžné v brakických vodách dostaly tak hluboko do vnitrozemí. Expertům se také nepodařilo určit zdroj salinity.

Němečtí vědci prověřovali více hypotéz, za nejpravděpodobnější variantu ale označili vysokou salinitu, kvůli které se v řece rozmnožila toxická řasa. Další příčiny se jeví jako nepravděpodobné. Například hydrologický úřad BfG analyzoval vzorky vody kvůli možné přítomnosti těžkých kovů. Vzorky vody v řece ukázaly po hromadném úhynu ryb také značné znečištění rtutí.

V rozborech vědci objevili přes 1 200 potenciálně škodlivých látek, které ale nemohly masový úhyn způsobit. Neobvykle vysoké koncentrace ale byly zjištěny u takových sloučenin, které mohly podpořit růst zmíněných toxických řas.

Řeka bude potřebovat několik let

Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki hned po katastrofě připustil, že „míra znečištění je opravdu velmi velká“ a Odra podle něj může potřebovat několik let, aby se vrátila do normálního stavu. Varoval všechny obyvatele a turisty, aby nevstupovali do vody a nekoupali se a k řece nepustili ani psy, protože napít se Odry může být velmi nebezpečné.

Polský premiér také rozhodl o okamžitém odvolání šéfa vodohospodářského úřadu Przemyslawa Dacy a šéfa hlavní inspekce ochrany životního prostředí Michala Mistrzaka. Katastrofu sice „nebylo možné nijak předvídat, ale reakce určitě mohla být rychlejší“, vysvětlil premiér své rozhodnutí v situaci, kdy se otrávení řeky stalo hlavním tématem v zemi.

Polský rybářský svaz podle televize TVN 24 označil ekologickou katastrofu za selhání státních institucí, které i přes četná varování zareagovaly příliš pozdě.

„Katastrofa netrvá jen pár dní. Rybáři už 27. července hlásili inspekci ochrany životního prostředí ve Vratislavi první případy úhynu ryb i s žádostí o prověrku kvality vody v Odře,“ uvedl v prohlášení.