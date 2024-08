Řecký Volos zaplavily statisíce mrtvých ryb. Zápach se táhne kilometry daleko

„Rozprostírají se na kilometry daleko,“ řekl agentuře Reuters člen městské rady Stelios Limnios o uhynulých rybách. „Nejsou jen podél pobřeží, ale také uprostřed Pagasitického zálivu,“ dodal s odkazem na oblast u Volosu, jejíž pobřeží lemují rekreační domy.

Vlečné lodě ve středu pomocí sítí ryby sbíraly a poté je vysypávaly na korby nákladních aut. Úřady uvedly, že bylo během 24 hodin posbíráno více než 40 tun mrtvých ryb. Starosta Volosu Achilleas Beos řekl, že je zápach nesnesitelný.

Na středeční tiskové konferenci obvinil vládu, že se problémem nezabývala dříve, než v tomto týdnu zasáhl jeho město. Řekl, že rozkládající se ryby by mohly znamenat ekologickou katastrofu pro ostatní živočišné druhy v oblasti.

Důsledek extrémního počasí

Podle odborníků tento problém způsobily loňské rekordní záplavy v rovinaté části kraje Thesálie na sever od Volosu. Povodně znovu naplnily nedaleké jezero, které bylo vypuštěno v roce 1962 ve snaze bojovat proti malárii, a zvětšily ho na trojnásobek jeho původní velikosti. Od té doby hladina vody v jezeře prudce ustoupila a sladkovodní ryby jsou nuceny směřovat do přístavu Volos v Pagasitickém zálivu u Egejského moře, kde nemohou přežít.

Do ústí řeky vedoucí do Volosu nebyla umístěna ochranná síť, uvedli odborníci. Když ryby doplavaly do moře, slaná voda je tak pravděpodobně zabila. „Neudělali to, co by mělo být samozřejmé,“ řekl starosta Beos s odkazem na vládní služby. Místní prokuratura v souvislosti s úhynem ryb nařídila vyšetřování.

Katastrofa je nejnovějším důsledkem extrémního počasí v Řecku, které vědci spojují se změnou klimatu. Řecko se potýká s vysokými teplotami a nepravidelnými srážkami, které způsobují požáry a záplavy.

Třiatřicetiletý Dimosthenis Bakojannis, který vlastní restauraci na pláži deset kilometrů od Volosu, se nechal slyšet, že jeho obrat se letos v létě snížil o 80 procent, protože po záplavách sem jezdí méně turistů. „Vytvoření ochranné bariéry nyní nepomůže. Teď už je pozdě, jelikož turistická sezona skončila,“ řekl Bakojannis.

„Situace s mrtvými rybami bude náš konec. Jaký návštěvník do našeho města po tomto přijede?“ ptal se Stefanos Stefanu, předseda místní asociace restaurací a barů.