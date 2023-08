Mrtvé mouchy mohou posloužit jako rozložitelné plasty. Vědkyně je mění na gel

Mrtvé mouchy by se mohly využít k výrobě biologicky rozložitelného plastu, oznámili vědci na zasedání Americké chemické společnosti (ACS). Poznatek by mohl být užitečný, podle listu The Guardian je totiž náročné najít zdroje biologicky rozložitelných polymerů, které nemají žádné jiné využití, například při výrobě potravin.