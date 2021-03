Izraelci našli části biblických svitků, v Jeskyni hrůz byla i dětská mumie

Izraelští archeologové hlásí vzácný objev. V jeskyni v Judské poušti našli nové fragmenty svitků od Mrtvého moře. Majitelé je tam ukryli zřejmě během židovského povstání proti Římu před 1 900 lety. Je to první podobný nález za posledních šedesát let. Kromě fragmentů biblických rukopisů badatelé objevili také tisíce let starý proutěný košík a dětskou mumii.