Obhájci odsouzené se snažili soud obměkčit tvrzením, že za vraždami stojí ženina psychika, která se po smrti jejího manžela zcela zlomila. Nedlouho po smutné události v roce 2018 se tak Leeová pokusila sprovodit ze světa sebe i své děti.
Do džusu jim přimíchala antidepresivum nortriptylin, množství látky ovšem špatně odhadla. Když se probudila z omámení, našla své děti již mrtvé.
Po vraždách si žena změnila jméno a odjela do země svého původu, Jižní Koreje. V září 2022 tam byla zatčena a vydána k trestnímu stíhání zpět na Nový Zéland.
Podle psychiatrického posudku provedeného před soudním stáním trpěla Leeová v době vražd atypickou depresí prodlouženou reakcí na silný zármutek. Prokurátoři však argumentovali tím, že Leeová tento sobecký čin spáchala, aby se zbavila břemene samostatného rodičovství.
Ostatky osmileté Yuny a šestileté Minu Joových zabalené v kufrech, objevila v roce 2022 rodina z předměstí Aucklandu, která si zavazadla pořídila v online aukci místního skladu Papatoetoe Safe.