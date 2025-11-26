Zabila své děti a těla nacpala do kufrů. Ženu na Zélandu odsoudili na doživotí

  15:26
Hakyung Leeová, matka z Nového Zélandu, která zabila své dvě děti a jejich těla schovala do kufrů, si za svůj hrůzný čin odpyká doživotní trest odnětí svobody. Podle odborných posudků trpěla v době činu silnou depresí způsobenou bolestivou ztrátou manžela. Nárok na žádost o podmínečné propuštění bude mít až po 17 letech za mřížemi.

Obhájci odsouzené se snažili soud obměkčit tvrzením, že za vraždami stojí ženina psychika, která se po smrti jejího manžela zcela zlomila. Nedlouho po smutné události v roce 2018 se tak Leeová pokusila sprovodit ze světa sebe i své děti.

Za vraždu svých dětí byla Hakyung Leeová novozélandským soudem odsouzena na doživotí.
Za vraždu svých dětí byla Hakyung Leeová novozélandským soudem odsouzena na doživotí. (26. listopadu 2025)
Novozélanďanka dostala doživotí za vraždu svých dětí
Za vraždu svých dětí byla Hakyung Leeová novozélandským soudem odsouzena na doživotí. (8. září 2025)
Do džusu jim přimíchala antidepresivum nortriptylin, množství látky ovšem špatně odhadla. Když se probudila z omámení, našla své děti již mrtvé.

Po vraždách si žena změnila jméno a odjela do země svého původu, Jižní Koreje. V září 2022 tam byla zatčena a vydána k trestnímu stíhání zpět na Nový Zéland.

Děti nalezené v kufrech zřejmě zabila jejich matka. Pak utekla do Soulu

Podle psychiatrického posudku provedeného před soudním stáním trpěla Leeová v době vražd atypickou depresí prodlouženou reakcí na silný zármutek. Prokurátoři však argumentovali tím, že Leeová tento sobecký čin spáchala, aby se zbavila břemene samostatného rodičovství.

Ostatky osmileté Yuny a šestileté Minu Joových zabalené v kufrech, objevila v roce 2022 rodina z předměstí Aucklandu, která si zavazadla pořídila v online aukci místního skladu Papatoetoe Safe.

