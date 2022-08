Mravenci v odložené čtečce přístroj aktivovali. Ženě se hromadily objednávky

Mariana Lopes Vieira, novinářka z Brazílie, na blogu vysvětlila, že čtečku na několik týdnů odložila, protože se rozhodla číst fyzickou knihu. Když přístroj poté zvedla, zjistila, že se do něj přes nabíjecí port dostali mravenci a udělali si v něm hnízdo, informuje britský server Metro.

„Byla jsem zoufalá! Mám několik digitálních knih, myslela jsem, že jsou pryč,“ popisovala novinářka. V domnění, že se zařízení stalo nepoužitelným, ho tedy odložila stranou.

Děkujeme za nákup, přišlo od Amazonu

Mariana během doby, co čtečku nepoužívala, dostala e-mail od Amazonu, který jí děkoval za nákup. E-mail potvrzoval, že si díky možnosti platby jedním kliknutím si zakoupila titul Roboti a impérium od amerického spisovatele Isaaca Asimova.

Kontaktovala tedy Amazon a snažila se vysvětlit, že došlo k omylu. Než jí však stihli odpovědět, dostala další děkovný e-mail za zakoupení knihy od brazilského spisovatele Eduarda Giannettiho.

Fabiane Guimarães @realfabiane Uma amiga minha está passando por uma situação das mais insólitas: o Kindle dela foi invadido por formigas. Fizeram um ninho no buraquinho do carregador. Mas o pior não é isso... o pior é que as formigas estão COMPRANDO livros. Ela não sabe o que fazer oblíbit odpovědět

Svůj příběh pověděla kamarádce, která ho sdílela na sociální síti Twitter. Napsala: „Moje kamarádka prožívá velmi neobvyklou situaci: její čtečku napadli mravenci. Udělali si hnízdo v malém otvoru pro nabíječku. Ale to není to nejhorší, nejhorší je, že mravenci kupují knihy. Neví, co má dělat.“

Příhoda se stala virální a pod příspěvkem se rychle shromáždily tipy, jak rozbité zařízení opravit. Ženy se rozhodly dát na radu jednoho z uživatelů a zařízení umístily do mrazáku, což podle Mariany zabralo. „Zatím jsem žádné nové knihy nekoupila. Vypnula jsem nákup jedním kliknutím. Možná si přečtu tituly vybrané hmyzem,“ žertovala.

Pokud by Mariana neměla chuť si knihy nechat, mohla by je do 14 dnů vrátit a dostat peníze zpět.