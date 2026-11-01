V tomhle městě pro skřítky si nemusím moc dávat pozor na auta. Je to tady tak mini, že se skoro neprotáhnou. Takže jezdí hodně pomalu. Ale protahovat se musím i já. Řídítka na řídítka, valí se tudy místo nich hejna dravců na dvou kolech. Tady vládnou motorky, protože ty se sem ještě vejdou. Na hlavních tepnách snad dokonce i dvě vedle sebe. Malé je trpaslík mezi velkoměsty.
Když má ulice nějaké tři metry, na místní poměry je to už bulvár. Chodníky jsou pro jednoho, lidé tady chodí za sebou.
Vedle je prastarý hřbitov: pod kulatými náhrobními kameny navěky spí ženy z dob, kdy až tady končil svět pohádek tisíce a jedné noci. Kameny se špičkou patří mužům a ty pozlacené sultánům. I ti dávno mrtví jsou tady namačkaní.