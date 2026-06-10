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Ztratil se na Everestu, přežil týden sám. Ze zázračného příběhu se klube průšvih

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  13:20
Za zázrak označují zahraniční média návrat horského průvodce Dawa Šerpy z Mount Everestu. Ten se po týdnu, který opuštěný strávil na nejvyšší hoře světa, objevil u základního tábora živý. Nad senzací ale vyvstávají otázky, zejména ta, proč mu nikdo nepomohl dříve. Případem se zabývá i nepálská vláda a společnosti, která výstup zorganizovala, hrozí zákaz činnosti.
Záchranáři přepravují Dawa Šerpu do nemocnice v Káthmándú v Nepálu. (4. června...

Záchranáři přepravují Dawa Šerpu do nemocnice v Káthmándú v Nepálu. (4. června 2026) | foto: AP

Záchranáři přepravují Dawa Šerpu do nemocnice v Káthmándú v Nepálu. (4. června...
Blíže nespecifikovaný rodinný příslušník ukazuje na telefonu fotky z lůžka, na...
Blíže nespecifikovaný rodinný příslušník ukazuje na telefonu fotky z lůžka, na...
Manželka Dawa Šerpy (vlevo) čeká na výsledky v nemocnici v Káthmándú. (4....
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Nepálské ministerstvo cestovního ruchu zahájilo vyšetřování společnosti, která Dawa Šerpu zaměstnala – malou společnost organizující výstupy na Mount Everest Himalayan Traverse Adventures.

„V případě nedostatků budou přijata přísná opatření v souladu se zákonem a pokud bude zjištěna nedbalost, zařadíme dotčenou společnost na černou listinu,“ řekl generální ředitel ministerstva cestovního ruchu Ramkrišna Lamičhane nepálskému webu Ekantipur.

Trestní oznámení na agenturu Himalayan Traverse Adventures podala i Dawova rodina pro zanedbání. Té vadí mimo jiné také to, že Dawovi změnila pracovní pozici. Podle nich totiž podepsal smlouvu jen jako kuchař do nejvýš druhého záchytného tábora, ale tady figuroval jako průvodce až na vrchol. Rodině rovněž agentura po několika dnech řekla, že její manžel je mrtvý, byť pro to neměla důkazy. Po vyšetřování volá i nepálská horolezecká asociace.

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Vyšetřování komplikuje i fakt, že agentura, která Dawu zaměstnávala, nemůže vydávat povolení k výstupu na Everest sama. To vydala větší společnost 8K Expeditions. Standardně, pokud se horský průvodce ztratí, je za něj a za jeho nalezení zodpovědná právě společnost, která ho do hor vyslala, píší The New York Times.

To se ale v tomto případě nestalo. Trvalo pět dní, než po horolezci začali pátrat. 8K Expeditions vyslala pátrací helikoptéru, mise ale byla neúspěšná. Podle výkonného ředitele společnosti 8K Expeditions Pemby Šerpy zodpovědnost za pátrání nesla zaměstnávající agentura a helikoptéru vyslali pouze na žádost rodiny.

Agentura Himalayan Traverse Adventures se brání argumentem, že s pátracími akcemi nezačali dříve kvůli nepřízni počasí. „Poslat někoho na pátrání za takových podmínek by znamenalo ohrozit jeho život,“ uvedl zástupce agentury.

Z Everestu dolů úplně sám

Dvaapadesátiletý průvodce Dawa Šerpa se ztratil na Mount Everestu po sestupu z vrcholu, o který se pokusil s klientem na samotném konci jarní sezony. Při sestupu v tzv. zóně smrti, kde je velmi řídký vzduch, Dawa, jemuž docházel kyslík v bombě, začal za klientem zaostávat a řekl mu, ať jde napřed. Klient, který později dorazil do záchytného kempu, ho nahlásil jako nezvěstného.

Až po sedmi dnech Šerpu našla úklidová četa – vyčerpaného, dehydratovaného a promrzlého. Podle tamních horolezeckých webů se plazil u ledovce těsně u základního tábora. Pro BBC později sám Dawa popsal, že cestou z vrcholu na dva dny zapadl do ledovcové trhliny. Dostal se zní podle svých slov až poté, co ji částečně zasypala lavina.

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Dle své výpovědi přežil díky jedení ledu a čokolád, které měl po kapsách. S omrzlinami, dehydratací a zlomenou stehenní kostí ho letecky převezli do nemocnice v Káthmándú, kde se zotavil z nejhoršího.

Za letošní jarní sezonu navštívil Everest rekordní počet zájemců. O více než tisícovce lidí informovaly nepálské úřady před několika dny. Ty přitom v poslední době čelí kritice kvůli nadměrnému turismu a s ním souvisejícímu znečištění hory. Povolení k výstupu totiž skrze agentury vydává tamní ministerstvo cestovního ruchu, za jednu povolenku zaplatí zahraniční zájemci úřadu v přepočtu přes 300 tisíc korun.

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