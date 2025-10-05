Nečekaná sněhová bouře uvěznila v táborech Mount Everestu tisíc horolezců

Na tibetských svazích Mount Everestu jsou v plném proudu záchranné práce, sněhová bouře tam v horolezeckých táborech na východní straně hory uvěznila asi 1 000 lidí. S odvoláním na čínská média o tom informuje stanice BBC.
Helikoptéra záchranářů pod Mount Everestem (27. dubna 2015)

foto: Reuters

Skupina horolezců stoupá po ledopádu Khumbu na Mount Everest (18. května 2013)
Skupina horolezců vystupuje na Mount Everest. (18. května 2013)
Tady někde má žít yetti... Pohled na Himálaje z paluby vesmírné stanice ISS....
Sám Martin Jáchym říká, že výstup na Mount Everest není až tak o fyzické...
Stovky místních vesničanů a záchranné týmy byly nasazeny k odklízení sněhu, který blokuje přístup do oblasti v nadmořské výšce přes 4900 metrů. Podle místních médií bylo prozatím zachráněno 350 lidí, kteří byli odvedeni do blízké obce.

Sněhová bouře začala už v pátek a postupně zesílila právě na východní straně, kterou si oblíbili horolezci. „Počasí není v tomto roce normální. Horský vůdce říkal, že takové počasí v říjnu ještě nezažil,“ uvedl jeden ze zachráněných. „Byla velká zima a vlhko. Hrozilo opravdové riziko hypotermie,“ dodal.

Everestman promluvil: Z lezení je zábava pro masy, kvůli klimatu nemá budoucnost

Region v současné době sužuje extrémní počasí. V sousedním Nepálu si prudké deště a následné sesuvy půdy vyžádaly nejméně 43 obětí. Jižní pobřeží Číny zasáhl tajfun Matmo, což si vynutilo evakuaci více než 150 tisíc lidí, píše BBC.

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

