Řadu výhod bezesporu nabízejí. Některé úkoly, které vyžadují hodiny a hodiny úmorné dřiny, můžou bezpilotní letadélka vyplnit za pár minut a zcela tak proměnit zážitek z lezení, zejména pro velké komerční výpravy.

Mohou přenášet kyslíkové lahve, žebříky, stany, lana a veškeré další zásoby. Odvážet odpad, který jinak po výpravách zůstává nahoře. A horolezce rozmazlovat třeba i kvalitní teplou stravou. Zavolat do základního tábora a poručit si třeba smaženou kachničku s oblohou by technicky neměl být problém. Dron ji zvládne doručit ještě teplou, jedinou otázkou je, na kolik to mlsouna vyjde.