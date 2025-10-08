Podchlazení, ale v bezpečí. Dorazil zbytek horolezců uvězněných na Everestu

Autor: ,
  6:57
Skoro 900 horolezců, vysokohorských turistů, průvodců a dalších lidí, které sněhově vánice uvěznily na čínské straně Mount Everestu, se podařilo dostat do bezpečí, napsala ve středu agentura AP s odvoláním na zprávy čínských státních médií.

O sobotní noci oblast zasáhla silná bouře, která odřízla přístup k turistům, uvízlým v nadmořské výšce více než 4 900 metrů. Na místě bylo celkem 580 turistů a více než 300 průvodců, pastevců jaků a dalších pracovníků.

Asi 350 turistům se podařilo sestoupit do pondělního poledne a zbytek dorazil v úterý, uvedla státní média s odvoláním na místní úřady. Někteří turisté trpěli podchlazením, asi tucet z nich bylo museli odvést do bezpečí týmy záchranářů s jídlem, léky, topením a zásobami kyslíku.

Na Everestu zůstává uvězněných dvě stě horolezců, nejméně jeden již zemřel

Malebné svahy Mount Everestu byly dočasně uzavřeny. Bouře udeřila během týdenního státního svátku, který končí ve středu. V sousedním Nepálu zahynul jihokorejský horolezec při víkendové bouři poblíž vrcholu Mera Peak, 6 476 metrů vysoké himálajské hory jižně od Everestu, dodala AP.

V Číně je během října osm dní svátků, kterých mnoho lidí využilo k výpravě do hor včetně oblíbeného údolí Karma, jež vede k východní straně nejvyšší hory světa. Sněhové bouře jsou v tomto období nezvyklé.

Horolezce zasáhla na Mount Everestu překvapivě silná sněhová bouře. (6. října 2025)
Horolezce zasáhla na Mount Everestu překvapivě silná sněhová bouře. (6. října 2025)
Horolezce zasáhla na Mount Everestu překvapivě silná sněhová bouře. (6. října 2025)
Horolezce zasáhla na Mount Everestu překvapivě silná sněhová bouře. (6. října 2025)
5 fotografií
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Do Sněmovny odchází význační komunální politici, ovlivní to boj o magistrát

Sněmovní volby skončily a Praha zná své nové poslance. S víkendovým vyhlášením výsledků nicméně oficiálně začala kampaň do komunálních voleb, které nové pořádky ve Sněmovně značně ovlivní. Ať už z...

8. října 2025

Podchlazení, ale v bezpečí. Dorazil zbytek horolezců uvězněných na Everestu

Skoro 900 horolezců, vysokohorských turistů, průvodců a dalších lidí, které sněhově vánice uvěznily na čínské straně Mount Everestu, se podařilo dostat do bezpečí, napsala ve středu agentura AP s...

8. října 2025  6:57

Nevykoupaný, jen v hadrech. Do babyboxu v České Lípě někdo odložil novorozence

Do babyboxu v nemocnici v České Lípě někdo v úterý odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Robin. Oznámil to zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Letos je to dvanácté dítě odložené do jedné z...

8. října 2025  6:39

Téměř jako ty ruské. Česko se chystá Ukrajině předat 30 vylepšených tanků

Česko zvažuje, že Ukrajině předá okolo 30 modernizovaných tanků T-72M4CZ, které svými parametry mohou soupeřit s nejmodernějšími ruskými stroji T-90M, napsal ve středu ukrajinský server RBK-Ukrajina...

8. října 2025  6:29

Vláda bude s odbory znovu jednat o růstu platů ve veřejném sektoru

Poprvé po volbách do Sněmovny bude ve středu jednat vláda Petra Fialy. Ještě před tím budou její zástupci s odbory projednávat růst platů ve veřejném sektoru. Vláda již minulý týden schválila návrh...

8. října 2025

Jak kraje přišly o poslance. Nová metoda přepočítání hlasů má čelit ústavní stížnosti

Premium

Věděli jste, že Karlovarský kraj měl dosud jen pět poslanců z dvousetčlenné Sněmovny? Teď má čtyři. A Liberecký měl osm a má nově šest. „Jejich“ poslance získaly jiné kraje a není divu, že se to...

8. října 2025

Satira pod palbou. Pro karikaturisty a komiky se Indie stává nebezpečnou zemí

Premium

Zavání to těžkou ironií: Dlouholetý premiér Naréndra Módí nedávno školil Indy o tom, že „kritika je duší demokracie“. Narůstající útoky jeho hinduistických nacionalistů na stand-up komiky nebo...

8. října 2025

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

8. října 2025

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

8. října 2025

Problém farmářů jménem chřástal polní. Chtějí flexibilnější ochranu

Zemědělce trápí podle nich přehnaná ochrana chřástala polního. Hlavně na lukách, které se poté nesmějí do poloviny srpna sekat, postrádá podle nich smysl. Současný systém, kdy ochrana platí na celých...

8. října 2025

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Žena na Jičínsku přejela do protisměru a srazila se s kamionem. Nehodu nepřežila

Při čelní srážce auta s kamionem v Konecchlumí na Jičínsku v úterý odpoledne zemřela jednašedesátiletá řidička osobního vozu. Nehoda se stala na silnici I/35 spojující Hradec Králové a Jičín. Na webu...

7. října 2025  22:19

V Burkině Faso zatkli osm lidí za špionáž. Je mezi nimi i český občan

Vojenská junta západoafrické Burkiny Faso v úterý oznámila, že zatkla osm členů nevládní humanitární organizace včetně jednoho Čecha a dvou Francouzů. Všichni jsou kvůli nepovolenému shromažďování...

7. října 2025  21:56,  aktualizováno  22:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.