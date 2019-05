Na Mount Everestu se tvoří fronty, horolezcům jde kvůli tomu o život

Čtyřiapadesátiletý Američan Donald Lynn Cash z Utahu se ve středu zřítil z vrcholu Mount Everestu během fotografování. Ačkoli se ho šerpové pokusili okamžitě zachránit a snést do tábora, během cesty dolů zemřel. Podle listu The Guardian zůstala po Cashovi manželka a čtyři děti.



Podle rodiny zemřel při plnění svého snu, v rámci něhož chtěl zlézt sedm nejvyšších vrcholů každého kontinentu. V lednu zdolal horu Vinson Masif, která je s nadmořskou výškou 4892 metrů nejvyšším bodem Antarktidy.



Za podobných okolností přišli tento týden o život také čtyři Indové, kteří však cestovali odděleně. Jména tří z nich jsou Anjali Kulkarniová, Kalpana Das a Nihal Began. Podle listu Kathmandu Post souvisí jejich smrt právě s dlouhými frontami, které se vytvořily ve výšce nad osm tisíc metrů, v oblasti známé jako zóna smrti. Na severní straně hory zemřel při sestupu také rakouský horolezec.

Mnoho horolezců, kteří letos získali povolení k výstupu, aby zahájili svou cestu za vrcholem, zlákalo příznivé počasí. „Je to obrovský problém, protože trasa je nebezpečná a vždy existuje riziko. Velké množství lidí dělá cestu ještě obtížnější,“ popisuje organizátor horských expedic Nivesh Karki.



Čtyřiapadesátiletá Kulkarniová přišla o život v zóně smrti, a to kvůli obrovskému vyčerpání způsobeném právě hodinami čekání v mrazivých teplotách.

Ve frontě čekal více než dvanáct hodin také sedmadvacetiletý Began. Das přišel o život ve chvíli, kdy sestupoval z vrcholu. Minulý týden zahynul při slézání hory také irský profesor Seamus Lawless.

Místní úřady vydaly pro jarní sezonu rekordních 381 povolení k výstupu. Jedno zájemce vyjde na 11 000 dolarů (254 000 korun). Téměř každého horolezce doprovází nepálský šerpa. Celkem by se mělo tuto sezonu vydat na cestu za vrcholem více než 750 lidí.



